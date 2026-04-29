Shakhtar Donetsk x Crystal Palace: : onde assistir e prováveis escalações do jogo da Conference League

Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal da Conference League

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/04/2026
16:00
Shakhtar Donetsk e Crystal Palace se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Henryk Reyman, em Cracóvia (POL), pelo jogo de ida da semifinal da Uefa Conference League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).

O Shakhtar Donetsk chega embalado por uma sequência de seis partidas de invencibilidade e lidera o Campeonato Ucraniano com oito pontos de vantagem. Obrigado a atuar em campo neutro na Polônia devido à guerra, o time de Arda Turan alimenta o sonho de alcançar a final do torneio. O setor ofensivo conta com jovens brasileiros como Alisson Santana, Kauã Elias e Newerton, principais fontes de gols na competição.

Ficha do jogo

Shakhtar Donetsk escudo onde assistir
SHA
Crystal Palace-escudo-onde-assistir
CRY
Semifinal
Conference League
Data e Hora
quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Henryk Reyman, em Cracóvia (POL)
Árbitro
Felix Zwayer (ALE)
Assistentes
Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)
Var
Bastian Dankert (ALE)
Onde assistir
CazéTV (YouTube)

O Crystal Palace vive o momento mais marcante de sua trajetória no cenário europeu, disputando sua primeira semifinal continental desde 1998. A campanha na Conference League, no entanto, esteve longe de ser tranquila: após terminar em décimo na fase de liga, os Eagles precisaram passar por playoff, oitavas e quartas, eliminando a Fiorentina — bicampeã recente da competição. Na Premier League, o time ocupa a 13ª posição e tem foco cada vez mais voltado para a campanha europeia.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)
Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko e Pedro Henrique; Marlon Gomes, Ocheretko e Pedrinho; Alisson Santana, Kauã Elias e Eguinaldo (Newerton).

🟣🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Munoz, Wharton, Kamada e Mitchell (Sosa); Sarr e Pino; Mateta (Strand Larsen).

