Shakhtar Donetsk x Crystal Palace: : onde assistir e prováveis escalações do jogo da Conference League
Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal da Conference League
Shakhtar Donetsk e Crystal Palace se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Henryk Reyman, em Cracóvia (POL), pelo jogo de ida da semifinal da Uefa Conference League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (YouTube).
O Shakhtar Donetsk chega embalado por uma sequência de seis partidas de invencibilidade e lidera o Campeonato Ucraniano com oito pontos de vantagem. Obrigado a atuar em campo neutro na Polônia devido à guerra, o time de Arda Turan alimenta o sonho de alcançar a final do torneio. O setor ofensivo conta com jovens brasileiros como Alisson Santana, Kauã Elias e Newerton, principais fontes de gols na competição.
O Crystal Palace vive o momento mais marcante de sua trajetória no cenário europeu, disputando sua primeira semifinal continental desde 1998. A campanha na Conference League, no entanto, esteve longe de ser tranquila: após terminar em décimo na fase de liga, os Eagles precisaram passar por playoff, oitavas e quartas, eliminando a Fiorentina — bicampeã recente da competição. Na Premier League, o time ocupa a 13ª posição e tem foco cada vez mais voltado para a campanha europeia.
✅ FICHA TÉCNICA
Shakhtar Donetsk 🆚 Crystal Palace
Semifinal (jogo de ida) – Conference League
📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Henryk Reyman, em Cracóvia (POL)
👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Felix Zwayer (ALE)
🚩 Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)
📺 VAR: Bastian Dankert (ALE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟠⚫ Shakhtar Donetsk (Técnico: Arda Turan)
Riznyk; Vinicius Tobias, Bondar, Matviyenko e Pedro Henrique; Marlon Gomes, Ocheretko e Pedrinho; Alisson Santana, Kauã Elias e Eguinaldo (Newerton).
🟣🔵 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Canvot; Munoz, Wharton, Kamada e Mitchell (Sosa); Sarr e Pino; Mateta (Strand Larsen).
