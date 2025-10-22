Recado? Virginia canta música romântica após interação com Vini Jr

A influenciadora Virginia Fonseca publicou um vídeo cantando a música "Acertada", de Léo Foguete, na noite da última segunda-feira (21). A postagem ocorreu no mesmo dia em que o jogador Vini Jr reagiu com emojis de "apaixonada" ao novo visual loiro da influenciadora. Os seguidores interpretaram a escolha musical como uma possível mensagem para o atacante do Real Madrid.

No vídeo, Virginia canta trechos como "Eu desacreditado no amor encontrei/Você, você, você, você/Em meios a tantas erradas/Eu encontrei uma rara/Pra apresentar pra família/Pra respeitar, amar e dividir a vida/Ela é de longe a mais linda/E a melhor que já passou lá em casa/Oh acertada/Ela supera tudo que um dia eu sonhava/Oh acertada/E sem falar o que ela faz com a luz apagada".

O relacionamento entre os dois enfrentou dificuldades quando, no dia 6 de outubro, foram divulgados prints de conversas íntimas entre Vini Jr. e a modelo Day Magalhães. A revelação levou Virginia a encerrar o affair com o jogador da Seleção Brasileira por um momento.

Sinais de uma possível reconciliação começaram a aparecer quando o atacante enviou flores com um bilhete para Virginia e publicou um pedido formal de desculpas em seu Instagram. Em declaração, a influenciadora confirmou o diálogo com o atleta: "Estamos conversando e vamos ver".

Sobre o gesto de Vini Jr., Virginia afirmou: "Ele teve uma atitude de homem em vir pedir desculpas. Eu agradeci pelo texto". Ela também explicou a situação atual: "A gente não tinha nada, então não tem nem o que voltar. A questão agora é ele seguir a vida dele e eu seguir a minha, e se for para ser, vai ser. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver".

Início do relacionamento entre Vini Jr e Virginia

Os primeiros contatos entre Virginia e Vini Jr aconteceram pelo Instagram em julho deste ano. O primeiro encontro presencial ocorreu durante a festa de aniversário de 25 anos do atleta, realizada no Rio de Janeiro em 19 de julho. A própria influenciadora mencionou que "acha" que começou a ficar com o jogador em setembro.

Diante da relação, os fãs do jogador e da influenciadora apelidaram o romance como "Vivini". Os encontros do casal aconteceram principalmente em Madri, onde o jogador possui uma mansão avaliada em R$ 45 milhões, além de Marbella e Rio de Janeiro.

Momentos do casal

De acordo com o jornal "Extra", durante o relacionamento, a influenciadora investiu aproximadamente R$100 mil em passagens e combustível para seu jatinho particular, acumulando cerca de 60 horas de voo. Virginia realizou três viagens a Madri, incluindo um deslocamento rápido para participar de sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio em 20 de setembro.

Na primeira viagem, em 1º de setembro, Virginia utilizou seu jatinho particular para visitar Vini Jr. Nas duas seguintes, em 17 de setembro e 1º de outubro, optou por voos comerciais na classe executiva. O término ocorreu poucos dias depois de Virginia ter assistido a uma partida do Real Madrid vestindo uma camisa autografada pelo jogador.