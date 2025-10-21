Em aquecimento ao duelo entre Flamengo e Racing no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, a TNT Sports da Argentina fez uma análise 11 x 11 dos dois elencos e trouxe um resultado equilibrado.

Com seis jogadores de cada lado, para os jornalistas argentinos do programa, o Racing levou a melhor nos seguintes confrontos com jogadores do Flamengo: Cambeses > Rossi; Rojo > Léo Pereira; G. Rojas > Alex Sandro, Solari > Samuel Lino; A. Martinez > Pedro. O técnico Gustavo Costas também foi eleito melhor que Filipe Luís.

Varela, Léo Ortiz, Saúl, Jorginho, Arrascaeta e Gonzalo Plata foram os jogadores do Flamengo eleitos melhores que os concorrentes da posição, no Racing.

TNT Sports da Argentina faz debate entre jogadores do Flamengo e do Racing (Foto: Reprodução/Youtube)

Expectativas para Flamengo x Racing, no Maracanã

No Maracanã, que já conta com os ingressos esgotados, a torcida do Flamengo prepara uma grande festa para o confronto contra o Racing, da Argentina. A bola rola às 21h30 (de Brasília). A ideia é fazer uma grande festa, com direito a mosaico, para empurrar o time carioca em busca da decisão para a grande final da Libertadores.

Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina. Quem avançar de fase encarará o vencedor de Palmeiras x LDU. A decisão da Librtadores será em Lima, no Peru.

