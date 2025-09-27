menu hamburguer
Futebol Internacional

Campeão da Libertadores com Flamengo sobre Toni Kroos: ‘Aprendeu muito comigo’

Vidal relembra sua passagem pelo Bayer Leverkusen e fala sobre ex-companheiro

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
16:45
Arthur Vidal estava no elenco do Flamengo campeão da Copa Libertadores 2022 (Foto: API/AGIF)
Arthur Vidal estava no elenco do Flamengo campeão da Copa Libertadores 2022 (Foto: API/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em entrevista a página "Skiller", o ex-jogador do Flamengo, Arturo Vidal, contou sobre sua influência na carreira de Toni Kroos, ex-meia do Real Madri e Seleção Alemã. Segundo o chinelo, sua participação foi fundamental na evolução do alemão.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Arturo Vidal e Toni Kross aturam juntos pelo Bayer Leverkusen em 2009. Na época o alemão tinha apenas 19 anos e chegava por empréstimo junto ao Bayern de Munique. Além do chinelo, Renato Augusto, ex-jogador do Flamengo, também está na equipe.

Flamengo x Nublense Pedro e Vidal
Arthur Vidal e Pedro celebram gol pelo FLamengo na temporada 2023 (Foto: Mauro Pimental / AFP)

— Toni Kroos aprendeu muito comigo. Ele era bom tecnicamente, mas faltava-lhe o toque. Ele veio ter comigo e com o Renato Augusto, e explicamos-lhe como era o futebol. Lhe ensinamos muito — afirmou o ex-jogador do Flamengo

Toni Kroos respondeu à postagem que contém a declaração do ex-companheiro de equipe. Fora dos gramados desde o fim de 2023/24, o alemão conquistou uma Copa do Mundo, seis títulos de Champions League, quatro La Ligas, três Bundesliga, entre outras conquistas.

Arturo Vidal no Flamengo

Após passagem por grandes clubes da Europa como Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Vidal desembarcou no Rio de Janeiro em julho de 2022. Pelo Rubro-Negro, o chileno disputou 51 partidas, anotou dois gols e três assistências. Sob o comando de Dorival Junior, o volante foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil em 2022. Atualmente, Vidal joga na Liga Chilena, pelo Colo-Colo.

Pela Seleção Chilena, Arturo Vidal tem 147 partidas, anotou 34 gols e distribuiu nove assistências. A principal conquista do volante foi a Copa Améria em 2015 e 2016

