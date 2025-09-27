Campeão da Libertadores com Flamengo sobre Toni Kroos: ‘Aprendeu muito comigo’
Vidal relembra sua passagem pelo Bayer Leverkusen e fala sobre ex-companheiro
- Matéria
- Mais Notícias
Em entrevista a página "Skiller", o ex-jogador do Flamengo, Arturo Vidal, contou sobre sua influência na carreira de Toni Kroos, ex-meia do Real Madri e Seleção Alemã. Segundo o chinelo, sua participação foi fundamental na evolução do alemão.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Técnico do Chelsea desabafa sobre erros após derrotas na Premier League
Futebol Internacional27/09/2025
- Futebol Internacional
Ídolo do Manchester United critica Ruben Amorim sobre uso de jovem estrela
Futebol Internacional27/09/2025
- Fora de Campo
Gol de Julián Alvarez contra o Real Madrid viraliza: ‘Chamaram de enganação’
Fora de Campo27/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Arturo Vidal e Toni Kross aturam juntos pelo Bayer Leverkusen em 2009. Na época o alemão tinha apenas 19 anos e chegava por empréstimo junto ao Bayern de Munique. Além do chinelo, Renato Augusto, ex-jogador do Flamengo, também está na equipe.
— Toni Kroos aprendeu muito comigo. Ele era bom tecnicamente, mas faltava-lhe o toque. Ele veio ter comigo e com o Renato Augusto, e explicamos-lhe como era o futebol. Lhe ensinamos muito — afirmou o ex-jogador do Flamengo
Toni Kroos respondeu à postagem que contém a declaração do ex-companheiro de equipe. Fora dos gramados desde o fim de 2023/24, o alemão conquistou uma Copa do Mundo, seis títulos de Champions League, quatro La Ligas, três Bundesliga, entre outras conquistas.
🗣️ Arturo Vidal: “Toni Kroos aprendeu muito comigo. Ele era bom tecnicamente, mas faltava-lhe toque. Ele veio ter comigo e com o Renato Augusto e explicamos-lhe como era o futebol. Ensinamos-lhe muito.”— Real Madrid Brasil (@RealBrasil_BR) September 26, 2025
🗣️ Toni Kroos respondeu: “😂😂😂” pic.twitter.com/ICeWuX4F7C
Arturo Vidal no Flamengo
Após passagem por grandes clubes da Europa como Juventus, Bayern de Munique, Barcelona, Vidal desembarcou no Rio de Janeiro em julho de 2022. Pelo Rubro-Negro, o chileno disputou 51 partidas, anotou dois gols e três assistências. Sob o comando de Dorival Junior, o volante foi campeão da Libertadores e Copa do Brasil em 2022. Atualmente, Vidal joga na Liga Chilena, pelo Colo-Colo.
Pela Seleção Chilena, Arturo Vidal tem 147 partidas, anotou 34 gols e distribuiu nove assistências. A principal conquista do volante foi a Copa Améria em 2015 e 2016
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias