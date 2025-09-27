Equipe de Lucas Paquetá anuncia troca de treinador

O West Ham anunciou a troca no comando técnico da equipe neste sábado (27), após início ruim na Premier League. Na 19ª colocação da classificação, a equipe de Lucas Paquetá demitiram o inglês Graham Potter e contrataram o português Nuno Espírito Santo, dispensado do Nottingham Forest por desavenças com o dono da equipe, o grego Evangelos Marinakis.

Mesmo recém-contratado, Nuno comandará os Hammers já nesta rodada da Premier League, na qual visitam o Everton, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool (ING), na segunda-feira (29), às 16h (de Brasília).

Mudança de treinadores no West Ham

Saída de Graham Potter

Na manhã deste sábado (27), o West Ham soltou o comunicado anunciando a demissão de Graham Potter, que estava no clube desde janeiro deste ano. Na nota, os Hammers agradeceram ao treinador e afirmaram que os resultados e o desempenho em campo não cumpriram com a expectativa da diretoria londrina.

"O West Ham United pode confirmar que o técnico Graham Potter deixou o clube. Os resultados e desempenhos ao longo do segundo semestre da temporada passada e do início da temporada 2025/26 não corresponderam às expectativas, e o Conselho de Administração acredita que uma mudança é necessária para ajudar a melhorar a posição da equipe na Premier League o mais rápido possível. O clube pode confirmar que o treinador assistente Bruno Saltor, os treinadores do time principal Billy Reid e Narcis Pelach, o treinador principal de goleiros Casper Ankergren e o treinador de goleiros Linus Kandolin também saíram com efeito imediato. O Conselho gostaria de agradecer a Graham e sua comissão técnica pelo trabalho duro durante seu tempo com os Hammers e desejar a eles muito sucesso no futuro. O processo de nomeação de um substituto está em andamento. O Clube não fará mais comentários neste momento."

Graham Potter foi demitido do West Ham (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Chegada de Nuno Espírito Santo

Logo na sequência, o West Ham anunciou a contratação de Nuno Espírito Santo, que recém foi demitido do Nottingham Forest, em contrato de três anos. Mesmo após devolver a equipe as competições europeias, as desavenças públicas com o dono do clube, o grego Evangelos Marinakis, fizeram com que o português saísse do comando do time. Ao ser anunciado, em entrevista ao site dos Hammers, Nuno afirmou que está feliz com a oportunidade e que trabalhará duro para ter uma equipe competitiva.

— Estou muito feliz por estar aqui e muito orgulhoso de representar o West Ham United. Meu objetivo é trabalhar duro para extrair o melhor da equipe e garantir que sejamos o mais competitivos possível. O trabalho já começou e estou ansioso pelo desafio que temos pela frente — celebrou o novo treinador de Lucas Paquetá.

