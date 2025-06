Lenda da Itália deixa clube após ida de irmão para a Arábia

Filippo Inzaghi, lenda do futebol da Itália, teve, nesta sexta-feira (13), sua saída do Pisa, recém-promovido à primeira divisão local. O ex-atacante havia chegado em julho de 2024 e conduziu o time ao segundo lugar na Serie B.

"O Pisa SC anuncia que chegou a um acordo para findar o contrato de Filippo Inzaghi, que a partir de hoje não estará mais como nosso treinador. Queremos agradecer a Inzaghi e sua comissão pelo profissionalismo e a jornada de sucesso que compartilharam conosco, a qual culminou na promoção à Serie A. Desejamos a eles o melhor nos próximos compromissos."

Inzaghi já está na beira do campo há mais de dez anos. Sua carreira como treinador começou justamente no lugar onde foi ídolo e encerrou a trajetória dentro das quatro linhas, o Milan. Depois, passou por Venezia, Bologna, Benevento, Brescia, Reggina e Salernitana, até encontrar um caminho positivo com o Pisa em 2024/25.

No clube, Pippo, como é apelidado, teve números positivos. O time terminou em segundo na divisão inferior, com 76 pontos em 38 jogos - seis a menos em relação ao vice-líder Sassuolo -, com 23 vitórias, sete empates e oito derrotas.

Filippo Inzaghi, lenda da Itália, é celebrado por jogadores do Pisa após acesso com o clube (Foto: Reprodução)

O momento atual é de mudanças para a família Inzaghi. O irmão de Filippo, Simone, também deixou seu cargo rumo a uma nova aventura. Depois de conduzir a Inter de Milão ao vice-campeonato na Serie A e na Champions League, o comandante recebeu uma sedutora proposta da Arábia Saudita e aceitou o cargo de técnico no Al-Hilal. Em Riade, se tornará o segundo técnico mais bem pago do mundo, atrás apenas de Diego Simeone, do Atlético de Madrid.

