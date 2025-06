Seleção multicampeã mundial define novo técnico em busca de vaga na Copa

A Itália definiu o nome de Gennaro Gattuso como novo treinador da seleção após a demissão de Luciano Spalletti, segundo o jornalista Fabrizio Romano. Campeão do mundo com a Azzurra em 2006, o ex-jogador tem a missão de buscar uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Aos 47 anos, Gattuso estava livre no mercado desde o fim da temporada com o Hajduk Split, da Croácia. O italiano encerrou a temporada passada na 3ª colocação do Campeonato Croata com 63 pontos, enquanto o Rijeka foi campeão com 65 pontos.

O treinador iniciou sua nova carreira no Palermo, quando recebeu a primeira oportunidade para estar à frente de uma equipe, em 2013. O comandante também já passou pelo OFI Creta, Pisa, Milan, Napoli, Valencia e Olympique Marseille.

Com a Itália, Gattuso fará sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo diante da Estônia, em setembro. Na mesma Data Fifa, a Azzurra viaja para encarar Israel, que atualmente ocupa a vice-liderança do Grupo I.

Situação da Itália nas Eliminatórias para a Copa do Mundo

Com dois jogos nas Eliminatórias, a Itália soma uma derrota por 3 a 0 para a Noruega, mas conquistou uma vitória por 2 a 0 sobre a Moldávia, na rodada passada. Com isso, a Azzurra ocupa a 3ª colocação no Grupo I e vive um momento delicado em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Por outro lado, a Noruega está com 100% de aproveitamento após quatro jogos e lidera a chave com 12 pontos. Logo abaixo do país nórdico, Israel ocupa a vice-liderança e está garantindo uma vaga para a repescagem com seis pontos conquistados.

