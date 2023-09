Sem Neymar, agora jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Vini Jr. assume de vez o posto de principal jogador brasileiro atuando na Europa. Titular absoluto do Real Madrid, o ponta-esquerda de 23 anos assumiu a camisa sete da equipe merengue após ser eleito o melhor jogador do time na última temporada. No entanto, o craque lida com uma lesão no bíceps femoral da perna direita e deve retornar em outubro.