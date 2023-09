E para além dos fatores de dentro de campo, Vinicius é uma importante figura na luta contra o racismo, tomando posições que não encontraram eco na entidade máxima do futebol. Depois de ser alvo de dez casos de ofensas e injúrias raciais com a camisa do Real, diversos desdobramentos foram realizados, além de uma repercussão gigante no Brasil e no mundo. A La Liga foi exposta e os buracos legislativos das entidades e órgãos esportivos acabaram ficando claros para todos verem.