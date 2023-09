Champions League x Libertadores: qual é o tamanho da diferença de receitas e premiação?

Champions League gera R$ 15 bilhões anualmente



O mais prestigiado torneio de clubes do futebol mundial, a Champions League se destaca pelas cifras envolvidas nos bastidores. O torneio se tornou um negócio de muito valor, com empresas e emissoras dispostas a pagar rios de dinheiro para se conectar com o projeto.



Anualmente, a Uefa fatura mais de € 3 bilhões (R$ 15,6 bilhões) com a comercialização dos direitos de transmissão, cotas de patrocínio, licenciamento e ingressos do torneio.



A Conmebol não divulga as receitas específicas da Libertadores, mas fatura cerca de US$ 400 milhões (R$ 1,94 bilhão) com a organizações de seus torneios de clubes (Libertadores, Sul-Americana, Recopa, entre outros).