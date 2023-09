OLHO NO ESTREANTE

O Union Berlin, pela chave C, disputará a Champions League pela primeira vez em sua história. Depois de uma jornada com rebaixamentos, quedas de patamar e tristezas, o torcedor vem sorrindo nas últimas temporadas. Escalando o âmbito europeu, o clube da capital disputou Conference League em 2021-22, Europa League em 2022-23 e agora chega à principal competição continental. A janela foi positiva: a diretoria trouxe o experiente Bonucci, da Juventus, e o meia Robin Gosens, da Inter de Milão, para disputar o torneio.