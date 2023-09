As zebras são as equipes que podem chegar mais longe do que o esperado na competição. Segundo da redação do Lance!, o Newcastle será a principal surpresa desta Champions League. A equipe inglesa recebeu sete votos, liderando com folga a categoria. Também foram citados como possíveis azarões Arsenal, Atlético de Madrid, Porto, Galatasaray, Sevilla, Napoli, Barcelona, Leipzig e Feyenoord.