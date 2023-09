Onde assistir à Champions League? Entenda divisão dos direitos de transmissão

SBT e Warner: os detentores dos direitos de transmissão da Champions League



A temporada 2023/24 marca o fim do atual ciclo comercial da Champions League. A divisão dos direitos de transmissão será a mesma dos últimos anos, com apenas dois detentores: o SBT, na TV aberta e a Warner, na TV fechada e streaming.



+ Recorde na final da Copa do Brasil! Veja jogos com maiores rendas de bilheteria na história



O contrato do SBT com a Uefa permite que a emissora transmita um jogo por rodada, totalizando 13 partidas por temporada a partir da fase de grupos. Os jogos transmitidos pela emissora serão sempre nas tardes de terça-feira.



A Warner, outra detentora dos direitos, tem um pacote maior. A empresa disponibiliza todos os jogos no serviço do HBO Max e uma parte na TV fechada, por meio dos canais TNT e Space.