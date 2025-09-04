Na coletiva de imprensa da França, Mbappé falou sobre os confrontos da seleção contra Ucrânia e Islândia, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na entrevista, o atacante comentou sobre os duelos, suas expectativas para a temporada tanto no clube quanto na seleção, e também abordou a questão do calendário do futebol atual.

O capitão francês foi enfático ao criticar o excesso de jogos. Para Mbappé, é impossível manter um desempenho em alto nível disputando 60 partidas por temporada. O craque ainda fez uma comparação histórica, lembrando que nenhum grande jogador do passado atuou em tantas partidas no auge.

– Não sei se estamos preparados para jogar uma temporada de 60 jogos. Pela minha experiência no futebol, eu assisto a muitos jogos e não me lembro de ter visto um único jogador disputar mais de 60 partidas de alto nível. Sempre há um nível básico que é mantido. Mas eu já vi jogadores considerados os melhores da história, outros um pouco menos bons, mas nunca ninguém jogar 60 partidas no mais alto nível. Sempre haverá jogos em que você rende um pouco menos – afirmou Mbappé.

– A temporada passada foi um completo desnorteamento. Entendo as pessoas em seus sofás que querem assistir a muitos jogos. Só precisamos de um pouco mais de descanso para podermos voltar. Não é uma questão de jogos, mas sim de recuperação – completou o jogador.

Mbappé também falou sobre sua evolução na França

Além do calendário, Mbappé destacou seu crescimento com a camisa dos Bleus. Segundo ele, desde a final da Copa de 2022 contra a Argentina, amadureceu como jogador e como capitão, passando a assumir um papel mais amplo dentro do grupo.

– Tenho mais experiência. Já se passaram três anos. Amadureci como capitão. Entendo melhor certas coisas. Tento ser diplomático, ajudar meus companheiros em muitos aspectos da vida da equipe. Também tento dar liberdade e participação a alguns jogadores que agora são pesos pesados ​​no vestiário. E tento dar importância a cada companheiro de equipe

Nesta sexta-feira (5), a França visita a Ucrânia, pela 1ª rodada do Grupo D nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Na terça-feira (9), os Bleus recebem a Islândia, no Parque dos Príncipes, pela 2ª rodada.

