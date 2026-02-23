O lateral-direito Arthur, do Bayer Leverkusen, é um dos atletas mais velozes da atual edição da Champions League. De acordo com dados do CIES (International Centre for Sports Studies), o brasileiro atingiu a marca de 34,62 km/h, tornando-se o lateral com maior pico de velocidade entre todos os clubes alemães que disputam a competição europeia.

O número coloca Arthur à frente de nomes consagrados na posição, como Denzel Dumfries, do Inter de Milão, e Jules Koundé, do Barcelona. No ranking geral de brasileiros na Champions, o lateral do Leverkusen aparece na terceira posição, atrás apenas de Luis Henrique (34,78 km/h) e Gabriel Martinelli (34,68 km/h).

Revelado nas categorias de base de Cruzeiro, América-MG e Flamengo, Arthur foi a venda mais cara da história do América e chegou à Europa em 2023. No Bayer Leverkusen, integrou o elenco histórico comandado por Xabi Alonso em 2024, temporada em que o clube conquistou o Campeonato Alemão, a Copa da Alemanha, a Supercopa Alemã e chegou à final da Europa League.

Arthur tem evolução física e preparação individualizada

Desde que desembarcou no futebol europeu, Arthur passou por um processo de evolução física expressivo. Ganhou cinco quilos e reduziu o percentual de gordura de 8% para 4,5%. Atualmente, o lateral mede 1,74 m e pesa 72 kg.

Para potencializar o rendimento dentro de campo, o jogador conta com um staff pessoal composto por médico nutrólogo, psicóloga, analista de desempenho e gestor de performance. A equipe atua na preparação física, na fisioterapia preventiva e na recuperação, garantindo que o atleta mantenha o alto nível de atuação.

Arthur em ação pelo Bayer Leverkusen (Foto: Reprodução/Bayer)

A temporada 2025/26 é a mais produtiva de Arthur desde que chegou ao Velho Continente. O brasileiro acumula mais minutos em campo, mais gols e mais assistências do que em qualquer outro ano com a camisa do Leverkusen.

Convocado para a Seleção Brasileira principal em 2023, Arthur sonha com uma nova oportunidade. Agora sob o comando de Carlo Ancelotti, o lateral espera convencer o técnico italiano e garantir vaga na Copa do Mundo de 2026.

