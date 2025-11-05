Roberto Firmino completa 700 jogos na carreira como profissional

Ídolo do Liverpool, o atacante Roberto Firmino alcançou a marca de 700 jogos na carreira como jogador profissional na terça-feira (4). Cria do Figueirense, o jogador atingiu o número na derrota do Al-Sadd sobre o Al-Ahli, pela Champions da Ásia.

Após breve passagem pela base do CRB de Alagoas, sua terra natal, Firmino chegou ao Figueirense em 2008. Com destaque e boas atuações em 54 jogos, não demorou a chamar a atenção. Em 2010, as portas da Europa já se abriam e ele partia para o Hoffenheim, da Alemanha, onde jogou de 2011 a 2015 e conquistou números impressionantes em 153 partidas.

Na altura, até como o brasileiro com mais passes a gol no futebol europeu, Firmino foi contratado pelo poderoso Liverpool. Não demorou a se tornar um dos principais nomes da equipe de Jürgen Klopp. Em 362 jogos pelos Reds, enfileirou títulos (na ordem, Champions League, Supercopa da Uefa, Mundial de Clubes, Premier League, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra).

Roberto Firmino deixa a Europa rumo ao futebol saudita

Depois de oito temporadas na Inglaterra, partiu em julho de 2023 para o futebol da Arábia Saudita para defender o Al Ahli. O único título por lá veio justamente no último de seus 65 jogos, quando foi eleito não só o melhor jogador da final da Liga dos Campeões da Ásia, contra o Kawasaki Frontale, como o melhor jogador da competição e capitão responsável por erguer a taça.

Roberto Firmino chegou à marca de 700 jogos como profissional (Foto: Divulgação/SMG)

Até chegar ao Al Sadd, do Catar, em julho deste ano e já realizar 11 partidas, que também se somam as 55 em que defendeu a Seleção Brasileira, sagrando-se campeão do Superclássico das Américas, no mesmo ano que disputou a Copa do Mundo de 2018, e a Copa América de 2019.

— É uma bênção! Fico feliz por atingir uma marca tão expressiva numa carreira de momentos maravilhosos. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que vivi até hoje no futebol e por ter sempre minha esposa a meu lado nessa caminhada. A família que formamos é o meu suporte. Espero que venham muitos outros jogos e que eu tenha saúde para fazer o que amo por muito tempo ainda — disse Firmino.

