menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Firmino marca hat-trick e comanda goleada do Al-Sadd no Campeonato do Catar

Atacante brasileiro chega a seis gols nos últimos cinco jogos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/11/2025
20:19
Pelo Campeonato do Catar, Roberto Firmino marcou hat-trick na goleada do Al-Saad por 8 a 3 contra o Umm Salal (Foto: Divulgação/Al-Saad)
imagem cameraPelo Campeonato do Catar, Roberto Firmino marcou hat-trick na goleada do Al-Saad por 8 a 3 contra o Umm Salal (Foto: Divulgação/Al-Saad)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Roberto Firmino foi o principal destaque da goleada do Al-Sadd sobre o Umm Salal por 8 a 3, neste fim de semana, pelo Campeonato do Catar. O atacante brasileiro anotou o quarto hat-trick da carreira, participou ativamente das jogadas de ataque e foi eleito o melhor em campo em partida marcada por ritmo intenso e muitos gols: cinco na primeira etapa e seis na segunda.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi o jogo?

O jogo começou com pressão do Al-Sadd, que abriu o placar com participação de Claudinho. O ex-Bragantino também participou do segundo gol, marcado por Akram Afif. O Umm Salal reagiu e diminuiu com Rafa Mujica, e ainda contou com gol de Kouassi que deixou o placar mais equilibrado antes do intervalo. Na etapa final, no entanto, o Al Sadd ampliou a vantagem e transformou o confronto em um domínio absoluto.

continua após a publicidade
Pelo Campeonato do Catar, Roberto Firmino marcou hat-trick na goleada do Al-Saad por 8 a 3 contra o Umm Salal (Foto: Divulgação/Al-Saad)
Pelo Campeonato do Catar, Roberto Firmino marcou hat-trick na goleada do Al-Saad por 8 a 3 contra o Umm Salal (Foto: Divulgação/Al-Saad)

Firmino voltou a aparecer decisivamente no segundo tempo, completando o hat-trick e contribuindo para a goleada. Além dos gols do brasileiro, Giovani, Claudinho e o uruguaio Soria também balançaram as redes, e Sayed marcou já nos acréscimos para fechar o placar em 8 a 3. Com o desempenho, Firmino chega a sete gols em 12 partidas na temporada.

Herói do jogo

Após o jogo, Firmino comentou o desempenho individual e coletivo do Al-Sadd. O brasileiro afirmou que, mais do que o hat-trick, o que o deixou satisfeito foi contribuir para o resultado positivo da equipe.

continua após a publicidade

– Lembro que fiz um ou outro hat-trick na carreira, mas importante mesmo é poder fazer gol e ajudar minha equipe. Fico feliz de as coisas terem dado muito certo hoje, não só para mim como para o time, que teve uma grande atuação. A gente já vinha de outra goleada no campeonato, estamos reagindo. Nosso elenco tem muita qualidade e a tendência é continuarmos evoluindo – disse o atacante.

Pelo Campeonato do Catar, Roberto Firmino marcou hat-trick na goleada do Al-Saad por 8 a 3 contra o Umm Salal (Foto: Divulgação/Al-Saad)
Pelo Campeonato do Catar, Roberto Firmino marcou hat-trick na goleada do Al-Saad por 8 a 3 contra o Umm Salal (Foto: Divulgação/Al-Saad)

O que vem por aí?

Com a vitória, o Al-Sadd chegou à quinta colocação na liga nacional, com 14 pontos e oito pontos atrás do líder Al-Gharafa. O próximo compromisso será no domingo (16), pela Copa do Catar, contra o Al-Ahli de Doha, em casa.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias