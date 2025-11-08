Firmino marca hat-trick e comanda goleada do Al-Sadd no Campeonato do Catar
Atacante brasileiro chega a seis gols nos últimos cinco jogos
- Matéria
- Mais Notícias
Roberto Firmino foi o principal destaque da goleada do Al-Sadd sobre o Umm Salal por 8 a 3, neste fim de semana, pelo Campeonato do Catar. O atacante brasileiro anotou o quarto hat-trick da carreira, participou ativamente das jogadas de ataque e foi eleito o melhor em campo em partida marcada por ritmo intenso e muitos gols: cinco na primeira etapa e seis na segunda.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Torcida do Chelsea se derrete por brasileiro após vitória na Premier League
Futebol Internacional08/11/2025
- Futebol Internacional
Joia do Manchester United quebra o silêncio sobre ter recusado o Real Madrid
Futebol Internacional08/11/2025
- Futebol Internacional
Torcida do Arsenal elege vilão em empate contra Sunderland na Premier League
Futebol Internacional08/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi o jogo?
O jogo começou com pressão do Al-Sadd, que abriu o placar com participação de Claudinho. O ex-Bragantino também participou do segundo gol, marcado por Akram Afif. O Umm Salal reagiu e diminuiu com Rafa Mujica, e ainda contou com gol de Kouassi que deixou o placar mais equilibrado antes do intervalo. Na etapa final, no entanto, o Al Sadd ampliou a vantagem e transformou o confronto em um domínio absoluto.
Firmino voltou a aparecer decisivamente no segundo tempo, completando o hat-trick e contribuindo para a goleada. Além dos gols do brasileiro, Giovani, Claudinho e o uruguaio Soria também balançaram as redes, e Sayed marcou já nos acréscimos para fechar o placar em 8 a 3. Com o desempenho, Firmino chega a sete gols em 12 partidas na temporada.
Herói do jogo
Após o jogo, Firmino comentou o desempenho individual e coletivo do Al-Sadd. O brasileiro afirmou que, mais do que o hat-trick, o que o deixou satisfeito foi contribuir para o resultado positivo da equipe.
– Lembro que fiz um ou outro hat-trick na carreira, mas importante mesmo é poder fazer gol e ajudar minha equipe. Fico feliz de as coisas terem dado muito certo hoje, não só para mim como para o time, que teve uma grande atuação. A gente já vinha de outra goleada no campeonato, estamos reagindo. Nosso elenco tem muita qualidade e a tendência é continuarmos evoluindo – disse o atacante.
O que vem por aí?
Com a vitória, o Al-Sadd chegou à quinta colocação na liga nacional, com 14 pontos e oito pontos atrás do líder Al-Gharafa. O próximo compromisso será no domingo (16), pela Copa do Catar, contra o Al-Ahli de Doha, em casa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias