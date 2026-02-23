Jogo do Porto esquenta debate sobre Thiago Silva na Europa: 'Está na hora'

O duelo do Porto com o Rio Ave, neste domingo (22), esquentou um debate sobre Thiago Silva nas redes sociais da Europa. O zagueiro brasileiro completou dois meses no clube português depois de deixar o Fluminense.

Com uma inflamação no joelho, Thiago Silva desfalcou o Porto no duelo válido pelo Campeonato Português. Ainda assim, os Dragões venceram por 1 a 0, com gol marcado por Victor Froholdt, e o clube segue isolado na liderança.

Nas redes sociais, o desfalque de Thiago Silva no Porto esquentou um debate entre os torcedores. Muitos abordaram sobre falta de elenco, outros alegaram que é hora do brasileiro ficar no banco, enquanto teve torcedor que apenas lamentou a ausência do "Monstro". Veja os comentários abaixo:

Thiago em ação pelo Porto (Foto: Divulgação/Porto)

Veja comentários sobre o zagueiro brasileiro

Thiago Silva completou dois meses de Porto

No dia 20 de dezembro de 2025, Thiago Silva era anunciado como novo reforço do Porto para a janela de transferências do inverno europeu. Desde então, o ex-jogador do Fluminense fez seis partidas com a camisa dos Dragões, tendo vivido altos e baixos nesse curto período.

Com contrato até o fim da temporada, Thiago Silva chegou em um clube que é líder do Campeonato Português com quatro pontos de vantagem para o Sporting. Além disso, a equipe tem a melhor defesa da competição com apenas sete gols sofridos em 17 partidas.

Na "fogueira", Thiago Silva fez sua estreia no Porto após um mês sem entrar em campo diante do Benfica, em duelo válido pelas quartas de final da Taça de Portugal. O zagueiro conseguiu ter um desempenho seguro, tendo vencido todos os duelos por bola área e no gramado e sendo um dos melhores jogadores em campo para garantir a vitória do Porto por 1 a 0 sobre os Encarnados.

No Porto, Thiago Silva tem a possibilidade de brigar por três títulos na temporada: Campeonato Português, Taça de Portugal e Europa League. Na competição continental, o brasileiro ainda não fez sua estreia, uma vez que só pôde ser inscrito para a fase de mata-mata, assim como aconteceu com Endrick, do Lyon.

Além da liderança no Campeonato Português restando apenas 12 jogos, o Porto está na semifinal da Taça de Portugal e irá encarar o Sporting, além de estar classificado às oitavas de final da Liga Europa. Nesse elenco do Porto, Thiago Silva lutará para ser peça-chave em busca de mais troféus na carreira.