Raphael Veiga, ex-Palmeiras, marca gol por novo clube e celebra: 'Feliz'

Raphael Veiga viveu um fim de semana especial em sua adaptação ao futebol mexicano. O meia, que deixou o Palmeiras no início de fevereiro após uma década de serviços prestados, marcou seu primeiro gol pelo América-MEX na goleada por 4 a 0 sobre o Puebla, fora de casa, em partida válida pela sétima rodada do Torneio Clausura. Foi a primeira vez que o brasileiro começou entre os titulares desde sua chegada ao clube.

O gol saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento preciso de Isaías Violante, Veiga apareceu de cabeça para abrir o placar e pavimentar o caminho para a goleada das Águias. Victor Dávila, José Zúñiga e o próprio Violante completaram o placar na segunda etapa. O resultado colocou o América na sétima posição, com 11 pontos, dentro da zona de classificação.

Raphael Veiga dá suas palavras após o gol

Em sua quarta partida pelo clube, a primeira como titular, Veiga demonstrou oportunismo e faro de gol, características que o consagraram como ídolo no Palmeiras. Após o jogo, o meia celebrou o momento e destacou o processo de adaptação ao novo país e ao novo clube.

– Cheguei há pouco tempo aqui e ainda estou naquele processo de adaptação ao clube, ao país, ao futebol nacional, à altitude, enfim. É um período importante, mas estou muito feliz por esse momento. Tive a oportunidade de jogar pela primeira vez como titular e ajudei o América a conquistar essa vitória fora de casa, que nos fez subir na tabela. Pouco a pouco, as coisas vão acontecendo e tenho certeza de que a minha história aqui será muito especial – declarou.

Raphael Veiga em ação pelo América do México (Foto: Reprodução Instagram)

O meia também exaltou a recepção que teve no México e a estrutura do clube, fatores que considera fundamentais para a adaptação rápida.

– Fui muito bem recebido por todos, recebi um enorme carinho do povo mexicano e isso faz total diferença. A presença do André Jardine e dos outros brasileiros também ajuda bastante. Além disso, a estrutura do clube é fantástica e nos proporciona as melhores condições para que a gente possa performar no mais alto nível – completou.

O América volta a campo no próximo domingo (1º de março), quando recebe o Tigres, no Estádio Azteca, pela oitava rodada do Clausura. O rival soma dez pontos e ocupa a oitava posição, um confronto direto na briga por posições na tabela.

