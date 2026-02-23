Estrangeiros se chocam com ex-Flamengo e Fluminense: 'Que jogador'

Um jogador com passagens pelo Flamengo e Fluminense chocou muitos torcedores estrangeiros nas redes sociais com um gol absurdo. Pela Liga Mexicana, Kenedy entrou para a história ao marcar no duelo entre Tigres e Pachuca.

O Tigres abriu o placar com Ozziel Herrera aos 39 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Salomon Rondon empatou, e Kenedy virou na reta final do jogo. O brasileiro ex-Flamengo e Fluminense driblou dois marcadores, viu o goleiro adiantado, e chutou do meio de campo para fazer um gol histórico no duelo.

Nas redes sociais, torcedores estrangeiros foram à loucura com o golaço marcado por Kenedy no Campeonato Mexicano. Como a jogada rapidamente viralizou, brasileiros também reagiram ao tento do ex-Flamengo e Fluminense. Veja o lance mágico abaixo e a repercussão:

Kenedy, ex-Flamengo e Fluminense, em jogo do Pachuca contra o Real pelo Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Veja golaço de ex-Flamengo e Fluminense

Tradução sobre o jogador brasileiro: Kennedy acaba de marcar o gol do dia. Sua capacidade de eliminar rivais, manter-se de pé e, uma vez posicionado, ler o posicionamento de Nahuel para marcar o gol é impressionante. Uma meta individual de qualidade e tomada de decisões assertivas.

Tradução sobre o ex-Flamengo e Fluminense: Uau, veja só o gol épico de Kenedy que deu a vitória ao Pachuca sobre o Tigres em El Volcán. É impossível não se lembrar daquela obra de arte icônica de Cuqui Silvani em 2001. Mesmo rival, mesmo estádio e mesmo estilo de gol.

Tradução sobre o jogador brasileiro: Gol de Kenedy. Como eu amaldiçoo a COVID por não ter me deixado vê-lo jogar ao vivo em Los Cármenes naquela temporada, quando ele estava voando.

Tradução sobre o brasileiro: Que jogador, por favor.

