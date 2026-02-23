O técnico Marcelo Gallardo, do River Plate-ARG, anunciou nesta segunda-feira (23) que deixará o comando do clube após a partida de quinta-feira (26), contra o Banfield, no Monumental de Núñez, pela sétima rodada do Campeonato Argentino. Um vídeo de despedida foi publicado nas redes sociais do time.

Esta é a segunda passagem do treinador pelo River Plate, iniciada em agosto de 2024. Neste período de um ano e meio, nenhum título foi conquistado. Na primeira passagem de Gallardo, no entanto, a situação foi diferente: com 14 taças em oito anos, entre 2014 e 2022, que o fizeram o treinador mais vitorioso da história do time.

Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY — River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026

- Vou tentar ser breve para que não me inunde a emoção e a dor que significa anunciar que quinta-feira será meu último jogo (no River Plate). Apenas palavras de agradecimento, principalmente para este enorme clube e sua gente, por seu amor incondicional em todos esses anos, incluindo nos momentos mais delicados, como esse. Dói não poder cumprir os objetivos - disse o treinador, em vídeo publicado pelo River Plate.

