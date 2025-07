Espanha x Suíça feminino: onde assistir e prováveis escalações

A Espanha entra em campo nesta sexta-feira (18), contra a Suíça, às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Eurocopa Feminina. A bola rola no Stade de Suisse, em Berna, na Suíça, e conta com transmissão da Cazé TV.

continua após a publicidade

As equipes disputam uma vaga na semifinal da competição, que terá a França ou a Alemanha como adversária.

Ficha do jogo ESP SUI Quartas de final Eurocopa Feminina Data e Hora Sexta-feira, 18 de julho, às 16h (horário de Brasília) Local Stade de Suisse, em Berna, na Suíça Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

Atual campeã do mundo, a Espanha é favorita ao título. Na primeira fase, venceu Portugal por 5 a 0 na estreia, a Bélgica por 6 a 2 e a Itália por 3 a 1. Foram 14 gols marcados e três sofridos, com destaque para a artilheira da competição, com Esther González, com quatro gols.

➡️ Itália bate Noruega e garante classificação à semifinal da Eurocopa Feminina

Espanha vence Bélgica na Eurocopa Feminina. (Foto: seleção espanhola feminina/Divulgação)

A Suíça, por sua vez, ficou na vice-liderança do Grupo A, atrás da Noruega. O time de Pia Sundhage estreou com derrota para a Noruega (2-1), depois venceu a Islândia por 2 a 0 e empatou com a Finlândia por 1 a 1.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Pia Sundhage apresentada à seleção da Suíça. (Foto: Suíça/Divulgação)

Tudo sobre o jogo entre Suíça e Espanha pela Eurocopa Feminina 2025 (onde assistir, horário, escalações e local):

Suíça x Espanha

Quartas de final — Eurocopa Feminina 2025

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de julho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Stade de Suisse, em Berna, na Suíça

👁️ Onde assistir: CazéTV (YouTube) e Prime Video (streaming)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Suíça (Técnica: Pia Sundhage)

Peng; Beney, Galligaris, Stierli, Maritz e Riesen; Walti, Reuteler e Vallotto; Fölmli e Schertenleib.

Espanha (Técnico: Montserrat Vazquez)

Nanclares; Battle, Mendez, Aleixandri e Carmona; Lopez; Guijarro, Putellas, Caldentey e Pina; González.