Ídolo do United detona ida de atacante para o Barcelona: ‘Não merece’

Teddy Sheringham, ex-atacante do Manchester United entre 1997 e 2001 e campeão mundial em 1999 contra o Palmeiras, criticou a possível transferência de Marcus Rashford para o Barcelona. Para o ex-jogador, o atacante não apresentou desempenho consistente nas últimas temporadas para justificar uma mudança para um clube do porte do time catalão, colocando em dúvida se ele realmente está no nível exigido para atuar no futebol espanhol.

A negociação entre Barcelona e Manchester United envolve valores em torno de 48 milhões de euros (cerca de R$ 312 milhões na cotação atual), segundo o jornal espanhol As. Rashford, formado nas categorias de base do United, vê o clube catalão como prioridade. As tratativas, que se arrastam há meses, teriam avançado após reuniões recentes entre o jogador e a diretoria inglesa.

— Se você olhar para o nível de Rashford como jogador profissional de futebol, como um jovem, você se esforça para chegar ao topo e jogar em clubes como o Manchester United, e uma vez lá, você valoriza isso. Você não joga tudo fora e diz que quer ir embora. Da minha perspectiva, acho que se ele for do United para o Barcelona, é um passo à frente que ele não merece — disse à Sky Sports News.

— Acho que este é um episódio bastante decepcionante. Espero que Rashord não consiga a transferência que busca; seria um passo na carreira que ele não merece — finalizou Sheringham.

Fora dos planos do treinador Ruben Amorim, Rashford teria recebido uma proposta do futebol árabe – que muito agradou o United em termos financeiros e atingiu o preço determinado pela diretoria. O jogador, no entanto, a recusou por preferir o Barcelona, confiante no acerto entre as duas equipes.

Apesar de ter contrato até 2028 com os Red Devils, o atacante prioriza o Barça – especialmente após o fracasso do time em contratar os pontas Nico Williams, que renovou com o Athletic Bilbao, e Luis Díaz, do Liverpool.

Trajetória de Marcus Rashford

Revelado pelo Manchester United, Rashford estreou no time principal em 2016. Consolidou-se como um atacante versátil, atuando pelas pontas e, por vezes, como centroavante. Ao longo das 10 temporadas, acumulou 426 partidas com a camisa vermelha, somando 138 gols e 77 assistências, além de ter participado da conquista de títulos como a Europa League (2016/17), Copa da Inglaterra (2016 e 2024), Copa da Liga Inglesa (2017 e 2023) e Supercopa da Inglaterra (2016/17).

Pela seleção inglesa, estreou ainda em 2016 e disputou competições importantes como a Eurocopa e a Copa do Mundo.