Lamine Yamal ‘venceu’ a Bola de Ouro em quantos países?
Confira votos que jovem atacante do Barcelona recebeu para ser vencedor da Bola de Ouro
Após a consagração de Ousmane Dembélé com a Bola de Ouro, a revista "France Football" divulgou o detalhamento dos votos dos 100 jornalistas designados ao prêmio. A votação confirmou o triunfo inquestionável do francês, mas também revelou que o segundo colocado, Lamine Yamal, foi considerado o melhor jogador do mundo em 11 países diferentes.
O jovem atacante do Barcelona recebeu 11 votos para a primeira posição, uma marca relevante, considerando que Dembélé foi o escolhido principal em 73 das 100 cédulas.
Confira em quais países Lamine Yamal venceu a Bola de Ouro
Lamine Yamal garantiu a posição de "vencedor" em países de grande peso no futebol e na imprensa mundial, como o Brasil, a Alemanha e a Itália. O voto brasileiro foi dado por Cléber Machado (SBT e Prime Video).
Lista completa dos votos para Yamal
- Brasil - Cléber Machado (SBT e Prime Video)
- Argélia - Yazid Ouahib (El Watan)
- Alemanha - Karl-Heinz Wild (Kicker)
- Espanha - Alfredo Relano (Diario AS, El Pais e Cadena Ser)
- Emirados Árabes - Osama Mohamad Alamri (Abudhabi Sports TV)
- Guiné Equatorial - Fernando Abeso (Real Equatorial Guinea e Diário Mechaap)
- Irã - Siamak Rahmani (Freelance)
- Itália - Paolo Condo (Corriere della Sera e Sky Sports)
- Holanda - Frans van den Nieuwenhof (Voetbal International)
- Polônia - Maciej Iwanski (TVP Sport)
- Tunísia - Abdesslam Dhaifallah (Freelance)
Yamal manda recado e se mostra pronto para ‘vingança’ contra PSG
A expectativa é de que o jovem atacante seja relacionado já neste domingo (28), contra a Real Sociedad, embora a tendência seja de que atue por poucos minutos, com Hansi Flick adotando cautela para que chegue em plenas condições ao duelo da próxima quarta-feira (1), diante do PSG pela fase de liga da Champions League.
O "Sport" aponta que o foco de Yamal se volta para a partida contra o PSG, principalmente após o embate que teve com Ousmane Dembélé pela Bola de Ouro, vencida pelo francês.
