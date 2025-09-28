menu hamburguer
Futebol Internacional

Lamine Yamal ‘venceu’ a Bola de Ouro em quantos países?

Confira votos que jovem atacante do Barcelona recebeu para ser vencedor da Bola de Ouro

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 28/09/2025
13:02
Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)
Lamine Yamal comemora gol pelo Barcelona (Foto: Jaime Reina/AFP)
Após a consagração de Ousmane Dembélé com a Bola de Ouro, a revista "France Football" divulgou o detalhamento dos votos dos 100 jornalistas designados ao prêmio. A votação confirmou o triunfo inquestionável do francês, mas também revelou que o segundo colocado, Lamine Yamal, foi considerado o melhor jogador do mundo em 11 países diferentes.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

O jovem atacante do Barcelona recebeu 11 votos para a primeira posição, uma marca relevante, considerando que Dembélé foi o escolhido principal em 73 das 100 cédulas.

Confira em quais países Lamine Yamal venceu a Bola de Ouro

Lamine Yamal garantiu a posição de "vencedor" em países de grande peso no futebol e na imprensa mundial, como o Brasil, a Alemanha e a Itália. O voto brasileiro foi dado por Cléber Machado (SBT e Prime Video).

Lista completa dos votos para Yamal

  1. Brasil - Cléber Machado (SBT e Prime Video)
  2. Argélia - Yazid Ouahib (El Watan)
  3. Alemanha - Karl-Heinz Wild (Kicker)
  4. Espanha - Alfredo Relano (Diario AS, El Pais e Cadena Ser)
  5. Emirados Árabes - Osama Mohamad Alamri (Abudhabi Sports TV)
  6. Guiné Equatorial - Fernando Abeso (Real Equatorial Guinea e Diário Mechaap)
  7. Irã - Siamak Rahmani (Freelance)
  8. Itália - Paolo Condo (Corriere della Sera e Sky Sports)
  9. Holanda - Frans van den Nieuwenhof (Voetbal International)
  10. Polônia - Maciej Iwanski (TVP Sport)
  11. Tunísia - Abdesslam Dhaifallah (Freelance)
Segundo lugar na Bola de Ouro, Lamine Yamal foi o vencedor do Kopa Trophy (Foto: Divulgação/Ballon d'Or)
Segundo lugar na Bola de Ouro, Lamine Yamal foi o vencedor do Kopa Trophy (Foto: Divulgação/Ballon d'Or)

Yamal manda recado e se mostra pronto para ‘vingança’ contra PSG

A expectativa é de que o jovem atacante seja relacionado já neste domingo (28), contra a Real Sociedad, embora a tendência seja de que atue por poucos minutos, com Hansi Flick adotando cautela para que chegue em plenas condições ao duelo da próxima quarta-feira (1), diante do PSG pela fase de liga da Champions League.

O "Sport" aponta que o foco de Yamal se volta para a partida contra o PSG, principalmente após o embate que teve com Ousmane Dembélé pela Bola de Ouro, vencida pelo francês.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

