A fase de liga das Champions League começou nesta semana, porém as demais competições da Europa começarão nos próximos dias. Para celebrar o início da Europa League e Conference League, os troféus dos torneios ficarão expostas ao público em São Paulo.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O fã de futebol europeu poderá registrar os troféus nos dias 19 (sexta-feira) e 20 (sábado), no Shopping Eldorado, em São Paulo. O horário da exposição será entre 10h e 22h (de Brasília). A ação terá apoio da Betano, que é patrocinadora oficial da Europa League e da Conference League.

Serviço

Exposição das taças da Europa League e Europa Conference League

Quando: 19 e 20 de setembro de 2025

Local: Shopping Eldorado (andar térreo)

Horário: 10h às 22h

Troféus da Europa League e Conference League; peças estarão expostas em São Paulo (Foto: Reprodução)

Sobre Europa League 2025/26

A Europa League está prestes a retornar às telas. A 17ª edição, sendo a segunda temporada sob o novo formato, começa dia 10 de julho e vai até o dia 20 de maio de 2026, com a grande final prevista para ser disputada em Istambul, na Turquia. Na última temporada, o campeão inédito foi o Tottenham, que derrotou o Manchester United por 1 a 0. A conquista pôs fim em um jejum de título de 17 anos.

continua após a publicidade

Os jogos da fase de liga da Europa League 2025/26 serão disputados entre 24 e 25 de setembro (1ª rodada) a 29 de janeiro de 2026 (última rodada - oitava).

Calendário da fase de liga

Rodada 1: 24 e 25 de Setembro de 2025

Rodada 2: 2 de Outubro de 202

Rodada 3: 23 de Outubro de 2025

Rodada 4: 6 de Novembro de 2025

Rodada 5: 27 de Novembro de 2025

Rodada 6: 11 de Dezembro de 2025

Rodada 7: 22 de Janeiro de 2026

Rodada 8: 29 de Janeiro de 2026

A final da Europa League 2025/26 será realizada no Beşiktaş Park, em Istambul, na Turquia. O estádio recebeu a Supertaça Europeia de 2019, entre o Liverpool, vencedor da Champions League, e o Chelsea, detentor da Europa League, com os Reds vencendo nos pênaltis.