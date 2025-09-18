Troféus da Europa League e Conference League serão expostos ao público no Brasil
Peças estarão disponíveis para registro no Shopping Eldorado. em São Paulo
- Matéria
- Mais Notícias
A fase de liga das Champions League começou nesta semana, porém as demais competições da Europa começarão nos próximos dias. Para celebrar o início da Europa League e Conference League, os troféus dos torneios ficarão expostas ao público em São Paulo.
Nottingham Forest anuncia campeão da Europa League pelo Tottenham como novo técnico
Futebol Internacional
Com duelos de gigantes, veja como ficou o sorteio da Europa League
Futebol Internacional
Playoffs da Europa League terminam com goleadas e viradas; veja os resultados
Futebol Internacional
➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O fã de futebol europeu poderá registrar os troféus nos dias 19 (sexta-feira) e 20 (sábado), no Shopping Eldorado, em São Paulo. O horário da exposição será entre 10h e 22h (de Brasília). A ação terá apoio da Betano, que é patrocinadora oficial da Europa League e da Conference League.
Serviço
- Exposição das taças da Europa League e Europa Conference League
- Quando: 19 e 20 de setembro de 2025
- Local: Shopping Eldorado (andar térreo)
- Horário: 10h às 22h
Sobre Europa League 2025/26
A Europa League está prestes a retornar às telas. A 17ª edição, sendo a segunda temporada sob o novo formato, começa dia 10 de julho e vai até o dia 20 de maio de 2026, com a grande final prevista para ser disputada em Istambul, na Turquia. Na última temporada, o campeão inédito foi o Tottenham, que derrotou o Manchester United por 1 a 0. A conquista pôs fim em um jejum de título de 17 anos.
Os jogos da fase de liga da Europa League 2025/26 serão disputados entre 24 e 25 de setembro (1ª rodada) a 29 de janeiro de 2026 (última rodada - oitava).
Calendário da fase de liga
- Rodada 1: 24 e 25 de Setembro de 2025
- Rodada 2: 2 de Outubro de 202
- Rodada 3: 23 de Outubro de 2025
- Rodada 4: 6 de Novembro de 2025
- Rodada 5: 27 de Novembro de 2025
- Rodada 6: 11 de Dezembro de 2025
- Rodada 7: 22 de Janeiro de 2026
- Rodada 8: 29 de Janeiro de 2026
A final da Europa League 2025/26 será realizada no Beşiktaş Park, em Istambul, na Turquia. O estádio recebeu a Supertaça Europeia de 2019, entre o Liverpool, vencedor da Champions League, e o Chelsea, detentor da Europa League, com os Reds vencendo nos pênaltis.
- Matéria
- Mais Notícias