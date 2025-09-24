Milan e Inter avançam no projeto para o novo San Siro

Mais um passo importante foi dado. Milan e Inter de Milão anunciaram uma parceria entre dois escritórios de arquitetura para o desenho do projeto do novo San Siro. São eles Foster + Partners e Manica. A ideia é projetar uma arena de última geração no lugar do histórico, mas atualmente deficitário estádio onde os rivais italianos mandam seus jogos.

O novo San Siro pretende reformular 281 mil metros quadrados da região do estádio. E a arena em si terá capacidade para 71,5 mil lugares, de acordo com publicação oficial dos clubes. A ideia é ter dois níveis de arquibancada com acessibilidade.

As partes entendem eu a mudança vai fazer parte de uma reformulação necessária a nível esportivo e municipal também. Contudo, o início das atividades depende da conclusão da aquisição da Grande Função Urbana San Siro pelos clubes. A ideia é demolir praticamente todo o atual estádio.

Os dois escritórios de arquitetura contratados para o projeto têm experiência em arenas de futebol e de outros esportes também. Assim como em grandes obras de outros ramos, como lojas, pontes e aeroportos.

Copa da Itália - segunda rodada

Milan 3x0 Lecce

Em jogo tranquilo, o Milan bateu o Lecce por 3 a 0, ontem, no San Siro. Grande favorito a classificação, os Rossoneros tiveram a situação facilitada logo aos 18 minutos, com a expulsão do zagueiro Jamil Siebert. Com um jogador a mais, os comandados de Massimiliano Allegri abriram o placar rapidamente, com o mexicano Santiago Giménez. Na segunda etapa, Christopher Nkunku e Christian Pulisic completaram a vitória.

O Milan agora volta a focar no Campeonato Italiano, já que o duelo nas oitavas de final da Copa da Itália será apenas no dia 3 de dezembro. Os Rossoneros irão encarar a Lazio, no Estádio Olímpico de Roma.