Yamal retorna e vira assunto em vitória do Barcelona em La Liga
Astro espanhol foi decisivo na virada do Barça
- Matéria
- Mais Notícias
O Barcelona derrotou a Real Sociedad por 2 a 1 pela sétima rodada de La Liga, neste domingo (28), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP). Em retorno de Lamine Yamal, que estava lesionado, o astro espanhol foi decisivo para a virada do Barça, que contou com gols de Jules Koundé e Robert Lewandowski. Com o resultado, a equipe catalã assumiu a liderança com 19 pontos conquistados, já os bascos ocupam a 17ª colocação, com cinco pontos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
De vilão a herói: brasileiro decide vitória do Arsenal pela Premier League
Futebol Internacional28/09/2025
- Futebol Internacional
Lamine Yamal ‘venceu’ a Bola de Ouro em quantos países?
Futebol Internacional28/09/2025
- Futebol Internacional
Fifa anuncia a sede da Copa Intercontinental 2025; veja país e data dos jogos
Futebol Internacional28/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como foi Barcelona x Real Sociedad?
Em casa, o Barcelona partiu para cima da Real Sociedad e quase abriu o placar com Marcus Rashford em chute de primeira da entrada da área, mas Álex Remiro fez grande defesa. A Real Sociedad conseguia escapadas pelas pontas e, em uma delas, conseguiu abrir o placar com Álvaro Odriozola, que completou cruzamento de Ander Barrenetxea.
Atrás no placar, o Barça aumentou a pressão e ficou perto do gol quando Igor Zubeldia quase marcou contra, mas Remiro conseguiu evitar com grande defesa. Porém, no oitavo escanteio cobrado na partida, Jules Koundé subiu mais alto que a defesa da Real Sociedad e empatou o duelo perto do final da primeira etapa.
Com o placar empatado nos primeiros minutos da segunda etapa, Hansi Flick colocou Lamine Yamal em campo, que se recuperou de uma lesão na virilha. Com poucos segundos em campo, o craque espanhol pegou a bola na ponta e cruzou para Lewandowski, que cabeceou para o gol e virou a partida para o Barcelona por 2 a 1.
A Real Sociedad buscava surpreender o Barcelona em contra-ataques, mas sem sucesso. Na metade do segundo tempo, Lamine Yamal até chegou a ampliar a vantagem, mas o gol foi anulado por impedimento. Na reta final, a Real Sociedad quase empatou o duelo, mas Takefusa Kubo acertou o travessão, no lance seguinte, em contra-ataque do Barça, foi a vez de Robert Lewandowski chutar a bola no poste. Ao fim, os Culés conseguiram segurar a vantagem de 2 a 1 até o apito final.
Veja os comentários sobre Lamine Yamal
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona x Real Sociedad
7ª rodada — La Liga
🗓️ Data e horário: domingo, dia 28 de setembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Montjuïc (ESP)
🥅 Gols: Álvaro Odriozola (RSO 31'/1T); Jules Koundé (BAR 43'/1T); Robert Lewandowski (BAR 14'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Igor Zubeldia e Duje Ćaleta-Car (RSO); Jules Koundé (BAR)
🟥 Cartões vermelhos: --
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Wojciech Szczęsny; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Gerard Martín (Eric García); Frenkie de Jong, Pedri (Marc Casadó), Dro Fernández (Dani Olmo); Roony Bardghji (Lamine Yamal), Marcus Rashford (Ferran Torres), Robert Lewandowski
🔵⚪ Real Sociedad (Técnico: Sergio Francisco)
Álex Remiro; Álvaro Odriozola (Sergio Gómez), Igor Zubeldia, Duje Ćaleta-Car, Aihen Muñoz; Jon Gorrotxategi; Gonçalo Guedes (Takefusa Kubo), Beñat Turrientes (Carlos Soler), Pablo Marín (Brais Méndez), Ander Barrenetxea (Umar Sadiq); Mikel Oyarzabal
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias