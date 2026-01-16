menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Com retorno de Mbappé e desfalque de Rodrygo, Real Madrid divulga lista de relacionados

Os Merengues ocupam a vice-liderança de La Liga com 45 pontos após 19 partidas

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
15:24
Atualizado há 0 minutos
FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-TRAINING
imagem cameraÁlvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, conversa com Kylian Mbappé em treino antes (Foto: Javier Soriano/AFP)
O Real Madrid enfrenta o Levante neste sábado (17), às 10h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela 20ª rodada de La Liga. Na entrevista coletiva que antecede o confronto, o técnico Álvaro Arbeloa confirmou mudanças na lista de relacionados, com Kylian Mbappé, ausente no último compromisso pela Copa do Rei, à disposição como opção, enquanto Rodrygo não estará disponível.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Real fará seu primeiro jogo em casa sob o comando de Arbeloa após uma estreia para ser esquecida: derrota por 3 a 2 para o Albacete, da segunda divisão espanhola, resultado que culminou na eliminação nas oitavas de final da Copa. Diante do cenário conturbado vivido pelo clube, o treinador respondeu os questionamentos relacionados ao momento da equipe.

Entre os temas abordados, a questão física ganhou destaque, diante do número de baixas médicas que o Madrid acumula desde o início da temporada. No setor defensivo, o brasileiro Éder Militão segue afastado por mais alguns meses, enquanto o ataque também apresenta problemas.

Arbeloa confirmou o retorno de Mbappé, artilheiro dos Merengues na temporada com 29 gols, que volta a atuar neste fim de semana após jogar 20 minutos contra o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e ficar fora da última partida. Em contrapartida, Rodrygo não integrará o grupo para o próximo duelo em razão do desgaste sofrido em suas apresentações mais recentes.

— Rodry não estará disponível. Ele está se recuperando de um esforço muito intenso na semana passada. Esperamos que ele volte logo e esteja disponível na terça-feira. Todos nós conhecemos a qualidade excepcional do Rodrygo e os grandes momentos que ele nos proporcionou. Nos últimos meses, ele reencontrou sua melhor forma. Esperamos que ele se recupere rapidamente.

Rodrygo aquece antes da final da Supercopa da Espanha de 2025 entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)
⚪ Real Madrid 🤝 La Liga 2025/26 🔢

Os Merengues ocupam a vice-liderança de La Liga com 45 pontos após 19 partidas — quatro a menos que o líder Barcelona —, campanha construída com 14 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 41 gols marcados e 17 sofridos.

Nas redes sociais, o Real Madrid já divulgou a lista completa de jogadores relacionados para a partida contra o Levante, conforme apresentado a seguir:

🧤 Goleiros:
Thibaut Courtois; Fran González; Sergio Mestre.

🛡️ Defensores:
Dani Carvajal; David Alaba; Raúl Asencio; Álvaro Carreras; Fran García; Dean Huijsen; David Jiménez.

⚙️ Meio-campistas:
Jude Bellingham; Eduardo Camavinga; Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni; Arda Güler; Dani Ceballos; Jorge Cestero; César Palacios; Álvaro Leiva.

Atacantes:
Vinícius Júnior; Kylian Mbappé; Gonzalo García; Franco Mastantuono.

