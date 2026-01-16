Com retorno de Mbappé e desfalque de Rodrygo, Real Madrid divulga lista de relacionados
Os Merengues ocupam a vice-liderança de La Liga com 45 pontos após 19 partidas
O Real Madrid enfrenta o Levante neste sábado (17), às 10h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em partida válida pela 20ª rodada de La Liga. Na entrevista coletiva que antecede o confronto, o técnico Álvaro Arbeloa confirmou mudanças na lista de relacionados, com Kylian Mbappé, ausente no último compromisso pela Copa do Rei, à disposição como opção, enquanto Rodrygo não estará disponível.
O Real fará seu primeiro jogo em casa sob o comando de Arbeloa após uma estreia para ser esquecida: derrota por 3 a 2 para o Albacete, da segunda divisão espanhola, resultado que culminou na eliminação nas oitavas de final da Copa. Diante do cenário conturbado vivido pelo clube, o treinador respondeu os questionamentos relacionados ao momento da equipe.
Entre os temas abordados, a questão física ganhou destaque, diante do número de baixas médicas que o Madrid acumula desde o início da temporada. No setor defensivo, o brasileiro Éder Militão segue afastado por mais alguns meses, enquanto o ataque também apresenta problemas.
Arbeloa confirmou o retorno de Mbappé, artilheiro dos Merengues na temporada com 29 gols, que volta a atuar neste fim de semana após jogar 20 minutos contra o Barcelona na final da Supercopa da Espanha e ficar fora da última partida. Em contrapartida, Rodrygo não integrará o grupo para o próximo duelo em razão do desgaste sofrido em suas apresentações mais recentes.
— Rodry não estará disponível. Ele está se recuperando de um esforço muito intenso na semana passada. Esperamos que ele volte logo e esteja disponível na terça-feira. Todos nós conhecemos a qualidade excepcional do Rodrygo e os grandes momentos que ele nos proporcionou. Nos últimos meses, ele reencontrou sua melhor forma. Esperamos que ele se recupere rapidamente.
⚪ Real Madrid 🤝 La Liga 2025/26 🔢
Os Merengues ocupam a vice-liderança de La Liga com 45 pontos após 19 partidas — quatro a menos que o líder Barcelona —, campanha construída com 14 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 41 gols marcados e 17 sofridos.
Nas redes sociais, o Real Madrid já divulgou a lista completa de jogadores relacionados para a partida contra o Levante, conforme apresentado a seguir:
🧤 Goleiros:
Thibaut Courtois; Fran González; Sergio Mestre.
🛡️ Defensores:
Dani Carvajal; David Alaba; Raúl Asencio; Álvaro Carreras; Fran García; Dean Huijsen; David Jiménez.
⚙️ Meio-campistas:
Jude Bellingham; Eduardo Camavinga; Federico Valverde; Aurélien Tchouaméni; Arda Güler; Dani Ceballos; Jorge Cestero; César Palacios; Álvaro Leiva.
⚽ Atacantes:
Vinícius Júnior; Kylian Mbappé; Gonzalo García; Franco Mastantuono.
