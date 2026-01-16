Zidane relembra passagem no Real Madrid e alerta: 'Não dura muito'

No momento em que o Real Madrid tenta se reencontrar após a demissão de Xabi Alonso e a chegada de Álvaro Arbeloa, um vitorioso ex-treinador relembrou passagem no clube. Zinedine Zidane participou do programa Slowmotions, no YouTube, e detalhou os bastidores de sua ascensão meteórica em 2016. Para o francês, a chave para os títulos não foi apenas a tática, mas a capacidade de se colocar a serviço do vestiário.

Zidane relembrou que, ao assumir o time principal em janeiro de 2016, encontrou um cenário de "terra arrasada" no aspecto físico, algo que guarda semelhanças com as críticas feitas ao elenco atual em 2026.

– No Real Madrid, estávamos à disposição dos jogadores. Para mim, é isso que torna uma equipe forte; você está lá por eles. Se você não entende isso, não dura muito nessa profissão. Estamos lá para apoiá-los. Para o vestiário aceitar o que você quer implementar, eles precisam gostar de você. Se os jogadores não concordam com o proposto, sempre faltará alguma coisa – afirmou Zidane.

Zinedine Zidane no comando no Real Madrid (Foto: GABRIEL BOUYS / AFP)

O plano de três semanas

Zizou revelou que o ponto de virada de sua primeira passagem foi um "choque de gestão" física logo nas primeiras semanas. Aproveitando a ausência de jogos da Champions League naquele mês, ele e sua comissão técnica implementaram treinos cardiovasculares intensos para recuperar um elenco que estava fora de forma.

– Analisamos todos os dados e percebemos que eles precisavam de exercícios cardiovasculares para repor as energias. Nos reunimos com os quatro capitães, explicamos o projeto e eles aderiram. Eu disse a eles: se jogássemos contra o Atlético ou o Barcelona naquele estado, perderíamos com certeza. No final da temporada, vencemos os dois – relembrou o técnico.

Zidane teve duas passagens como treinador do Real Madrid (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Trabalho e Alegria

A entrevista de Zidane surge em um momento delicado. Com a demissão de Xabi Alonso após apenas seis meses e as críticas severas à estreia de Arbeloa na Copa do Rei, o clube busca desesperadamente resgatar o compromisso dos atletas. Zidane enfatizou que o trabalho duro era acompanhado de uma gestão humana próxima, chegando a passar 14 horas diárias no centro de treinamento.

– Chegávamos às 9h e saíamos às 23h preparando tudo. Tínhamos o melhor time do mundo e sabíamos que, se trabalhássemos bem, faríamos algo extraordinário. Fizemos com que corressem, o trabalho físico foi fundamental, mas também redescobrimos a alegria deles – concluiu.

O Real Madrid foi tricampeão da Champions League sob o comando de Zinedine Zidane (Foto: Reprodução)

