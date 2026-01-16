Astro do Real Madrid é sondado por gigante turco, diz jornal

O Besiktas iniciou 2026 com um alvo ambicioso para reforçar sua defesa, o zagueiro e lateral David Alaba. Segundo o jornal espanhol "As", o interesse das "Águias Negras" no defensor do Real Madrid foi confirmado pelo chefe de recrutamento do clube e pelo técnico Servem Yalçın, que indicou estar próximo de fechar duas ou três contratações de impacto. Entretanto, o que parece um sonho para os torcedores turcos esbarra em uma realidade financeira e sentimental complexa.

O Real Madrid, em meio a um processo de reformulação sob o comando de Álvaro Arbeloa, não se oporia a negociar o austríaco de 33 anos. Alaba vem enfrentando problemas recorrentes de lesão e viu seu desempenho cair no último ano. Contudo, o principal entrave é o seu vencimento anual de € 14 milhões.

Impasse financeiro

O Besiktas não possui, no momento, capacidade financeira para arcar nem com metade do salário de Alaba para o restante da temporada. Para que o negócio avance, seriam necessárias duas condições improváveis, que seriam Alaba teria que aceitar receber significativamente menos do que ganha na Espanha e o Real Madrid precisaria aceitar pagar a maior parte dos salários durante o período de transferência ou empréstimo.

Até o momento, o pai do jogador evitou comentar o interesse, e o próprio atleta não sinalizou desejo de abrir mão de seus vencimentos contratuais, que valem até junho de 2026.

David Alaba em treino do Real Madrid (Foto: Reprodução/Real Madrid)

O fator Galatasaray

Além do dinheiro, há um componente cultural que torna a transferência para o Besiktas quase um tabu na Turquia. David Alaba é um torcedor declarado do Galatasaray, o maior rival das Águias Negras.

Nascido em um bairro de Salzburgo com forte imigração turca, Alaba cresceu cercado por torcedores do Galatasaray e já foi visto diversas vezes nas redes sociais vestindo a camisa e o cachecol dos "Leões". Em um mercado onde a paixão clubística é levada ao extremo, vestir a camisa do rival histórico poderia ser visto como uma traição por parte dos amigos de infância e torcedores turcos que o acompanham desde o início da carreira.

