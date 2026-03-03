Thiago Silva joga hoje? Veja onde assistir Porto x Sporting

Porto e Sporting se enfrentam nesta terça-feira (3), às 17h15 (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Taça de Portugal. Com uma inflamação no joelho direito, Thiago Silva ainda é desfalque dos Dragões para o clássico. Porém, nos treinamentos, já apresenta evolução na recuperação. A partida terá transmissão da N Sports.

O foco da recuperação do jogador está agora totalmente direcionado para o próximo domingo, data em que os Dragões retornam à capital portuguesa para um duelo decisivo contra o rival Benfica, válido pela 25ª rodada do Campeonato Português.

Na tabela de classificação, o Porto lidera com 65 pontos, quatro à frente do vice-líder Sporting e sete do Benfica, que ocupa a terceira colocação. Em caso de vitória, os Dragões continuariam rumo ao 31° título português e também liquidariam as chances do rival na busca pela liderança. Já na Taça, em caso de classificação à decisão, o Porto pode encarar Fafe, da terceira divisão, ou Torreense, da segunda.

Thiago Silva no aquecimento antes de Casa Pia x Porto (Foto: FILIPE AMORIM/AFP)

Thiago Silva no Porto

No dia 20 de dezembro de 2025, Thiago Silva foi anunciado como novo reforço do Porto para a janela de transferências do inverno europeu. Desde então, o ex-jogador do Fluminense fez seis partidas com a camisa dos Dragões, tendo vivido altos e baixos nesse curto período.

Com contrato até o fim da temporada, Thiago Silva chegou a um clube que é líder do Campeonato Português com quatro pontos de vantagem para o Sporting. Além disso, a equipe tem a melhor defesa da competição, com apenas sete gols sofridos em 17 partidas.

Na "fogueira", Thiago Silva fez sua estreia no Porto após um mês sem entrar em campo diante do Benfica, em duelo válido pelas quartas de final da Taça de Portugal. O zagueiro conseguiu ter um desempenho seguro, tendo vencido todos os duelos por bola aérea e no gramado e sendo um dos melhores jogadores em campo para garantir a vitória do Porto por 1 a 0 sobre os Encarnados.

No Porto, Thiago Silva tem a possibilidade de brigar por três títulos na temporada: Campeonato Português, Taça de Portugal e Europa League. Na competição continental, o brasileiro ainda não fez sua estreia, uma vez que só pôde ser inscrito para a fase de mata-mata, assim como aconteceu com Endrick, do Lyon.

Além da liderança no Campeonato Português, restando apenas 12 jogos, o Porto está na semifinal da Taça de Portugal e irá encarar o Sporting, além de estar classificado às oitavas de final da Liga Europa. Nesse elenco do Porto, Thiago Silva lutará para ser peça-chave em busca de mais troféus na carreira.

Thiago Silva foi desfalque do Porto nas últimas rodadas do Campeonato Português (Foto: Instagram Porto)

