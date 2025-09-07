Palmeiras favorito? Tudo o que você precisa saber sobre o Mundial sub-17

Se a virada de chave do Palmeiras no futebol profissional passou por mudanças significativas na última década, o cenário da Academia reflete a mesma evolução. Formador de talentos como Endrick e Estevão, o clube mantém a hegemonia nas divisões de base e se consolida como uma das principais potências do futebol juvenil. Agora, busca mais um título internacional: está a dois jogos da conquista do Mundial Sub-17. Na semifinal, enfrentará o Barcelona, tradicionalmente reconhecido por sua escola de formação, a La Masia, célebre por seu estilo de jogo singular.

A partida entre Barcelona e Palmeiras será disputada nesta segunda-feira (8), às 16h (de Brasília). No entanto, o Verdão também deve ficar atento à outra semifinal, entre Racing, da Argentina, e Real Madrid, da Espanha. O confronto entre as duas equipes acontece no mesmo dia, às 14h (de Brasília), ou seja, o time brasileiro entrará em campo já conhecendo seu possível adversário na final. A final está marcada para o dia 10 de setembro, com horário ainda a ser definido pelas organizações do torneio.

Mundial sub-17 🏆

O Mundial de Clubes Sub-17, realizado por meio da Comunidad de Madri, é uma competição anual de futebol de base desde 2005, nas cidades de Colmenar Viejo e Torrejón de Ardoz, na comunidade autônoma da capital espanhola. Reconhecida como uma das principais competições de base da Espanha e do mundo, a disputa reúne grandes clubes formadores de talentos. O Real Madrid lidera o número de títulos, com quatro conquistas, seguido pelo Corinthians, que possui três troféus.

Crias da Academia em 2025 🟢

Bicampeão do torneio em 2018 e 2019, o Palmeiras mantém campanha impecável no Mundial Sub-17, com quatro vitórias em quatro jogos, dez gols marcados e apenas dois sofridos. O destaque ofensivo da equipe é Juan Gabriel, artilheiro do time na competição, com três gols. Confira o desempenho dos times ao longo do campeonato até o momento.

Fase de grupos do Mundial sub-17 🔢

GRUPO A

1º Racing 9 3 3 0 0 7 2 +5 2º Corinthians 6 3 2 0 1 9 3 +6 3º Sevilla 3 3 1 0 2 7 5 +2 4º Pogba Academy 0 3 0 0 3 1 14 -13

GRUPO B

1º River Plate 7 3 2 1 0 9 4 +5 2º Barcelona 7 3 2 1 0 5 3 +2 3º Benfica 3 3 1 0 2 4 6 -2 4º Como 0 3 0 0 3 3 8 -5

GRUPO C

1º Palmeiras 9 3 3 0 0 9 1 +8 2º Real Madrid 6 3 2 0 1 7 2 +5 3º Real Betis 3 3 1 0 2 6 7 -1 4º Córdoba 0 3 0 0 3 2 14 -12

Mata-mata do Mundial sub-17 ⚔️

Quartas de Final – Sábado, 6 de setembro

Estádio Municipal de Lucena — Palmeiras 2 x 1 Sevilla

Estádio Municipal de Lucena — Racing 5 x 4 Real Betis

Estádio Municipal de Montilla — River Plate 0 x 2 Real Madrid

Estádio Municipal de Montilla — Barcelona 2 x 2 Corinthians (decisão por pênaltis: 4–2)

Artilheiros ⚽

3 Gols

Juan Gabriel Ferreira – Palmeiras

João Gabriel – Corinthians

2 Gols

Kayque Dallaqua – Corinthians Pol Mancheño – Barcelona Sevastian Vladimirovich – Benfica Ignacio Riera – River Plate Gonzalo Pereyra – River Plate Lautaro Pereyra – River Plate Juliano Viana – Palmeiras Yeremaiah Ramos – Real Madrid Bacar Cissé – Sevilla

