imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras favorito? Tudo o que você precisa saber sobre o Mundial sub-17

Verdão está na semifinal do torneio intercontinental de base

palmeiras sub-17
imagem cameraPalmeiras durante o hino nacional brasileiro no Mundial de Clubes sub-17 (Foto: Divulgação/Mundial de Clubes Juv)
pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
13:53
  • Matéria
  • Mais Notícias

Se a virada de chave do Palmeiras no futebol profissional passou por mudanças significativas na última década, o cenário da Academia reflete a mesma evolução. Formador de talentos como Endrick e Estevão, o clube mantém a hegemonia nas divisões de base e se consolida como uma das principais potências do futebol juvenil. Agora, busca mais um título internacional: está a dois jogos da conquista do Mundial Sub-17. Na semifinal, enfrentará o Barcelona, tradicionalmente reconhecido por sua escola de formação, a La Masia, célebre por seu estilo de jogo singular.

continua após a publicidade

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida entre Barcelona e Palmeiras será disputada nesta segunda-feira (8), às 16h (de Brasília). No entanto, o Verdão também deve ficar atento à outra semifinal, entre Racing, da Argentina, e Real Madrid, da Espanha. O confronto entre as duas equipes acontece no mesmo dia, às 14h (de Brasília), ou seja, o time brasileiro entrará em campo já conhecendo seu possível adversário na final. A final está marcada para o dia 10 de setembro, com horário ainda a ser definido pelas organizações do torneio.

continua após a publicidade

Mundial sub-17 🏆

O Mundial de Clubes Sub-17, realizado por meio da Comunidad de Madri, é uma competição anual de futebol de base desde 2005, nas cidades de Colmenar Viejo e Torrejón de Ardoz, na comunidade autônoma da capital espanhola. Reconhecida como uma das principais competições de base da Espanha e do mundo, a disputa reúne grandes clubes formadores de talentos. O Real Madrid lidera o número de títulos, com quatro conquistas, seguido pelo Corinthians, que possui três troféus.

Crias da Academia em 2025 🟢

Bicampeão do torneio em 2018 e 2019, o Palmeiras mantém campanha impecável no Mundial Sub-17, com quatro vitórias em quatro jogos, dez gols marcados e apenas dois sofridos. O destaque ofensivo da equipe é Juan Gabriel, artilheiro do time na competição, com três gols. Confira o desempenho dos times ao longo do campeonato até o momento.

continua após a publicidade

Fase de grupos do Mundial sub-17 🔢

GRUPO A

Racing

9

3

3

0

0

7

2

+5

Corinthians

6

3

2

0

1

9

3

+6

Sevilla

3

3

1

0

2

7

5

+2

Pogba Academy

0

3

0

0

3

1

14

-13

GRUPO B

River Plate

7

3

2

1

0

9

4

+5

Barcelona

7

3

2

1

0

5

3

+2

Benfica

3

3

1

0

2

4

6

-2

Como

0

3

0

0

3

3

8

-5

GRUPO C

Palmeiras

9

3

3

0

0

9

1

+8

Real Madrid

6

3

2

0

1

7

2

+5

Real Betis

3

3

1

0

2

6

7

-1

Córdoba

0

3

0

0

3

2

14

-12

Mata-mata do Mundial sub-17 ⚔️

Quartas de Final – Sábado, 6 de setembro

  • Estádio Municipal de Lucena — Palmeiras 2 x 1 Sevilla
  • Estádio Municipal de Lucena — Racing 5 x 4 Real Betis
  • Estádio Municipal de Montilla — River Plate 0 x 2 Real Madrid
  • Estádio Municipal de Montilla — Barcelona 2 x 2 Corinthians (decisão por pênaltis: 4–2)

Artilheiros ⚽

3 Gols

  • Juan Gabriel Ferreira – Palmeiras
  • João Gabriel – Corinthians

2 Gols

  1. Kayque Dallaqua – Corinthians
  2. Pol Mancheño – Barcelona
  3. Sevastian Vladimirovich – Benfica
  4. Ignacio Riera – River Plate
  5. Gonzalo Pereyra – River Plate
  6. Lautaro Pereyra – River Plate
  7. Juliano Viana – Palmeiras
  8. Yeremaiah Ramos – Real Madrid
  9. Bacar Cissé – Sevilla

De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

palmeiras mundial sub-17
Palmeiras durante o hino nacional brasileiro no Mundial de Clubes sub-17 (Foto: Divulgação/Mundial de Clubes Juv)

circulo com pontos dentroTudo sobre

