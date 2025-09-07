Palmeiras favorito? Tudo o que você precisa saber sobre o Mundial sub-17
Verdão está na semifinal do torneio intercontinental de base
- Matéria
- Mais Notícias
Se a virada de chave do Palmeiras no futebol profissional passou por mudanças significativas na última década, o cenário da Academia reflete a mesma evolução. Formador de talentos como Endrick e Estevão, o clube mantém a hegemonia nas divisões de base e se consolida como uma das principais potências do futebol juvenil. Agora, busca mais um título internacional: está a dois jogos da conquista do Mundial Sub-17. Na semifinal, enfrentará o Barcelona, tradicionalmente reconhecido por sua escola de formação, a La Masia, célebre por seu estilo de jogo singular.
Flaco, Vitor Roque e Estêvão lideram estatísticas do Palmeiras no Brasileirão
Palmeiras
Dupla desfalca Palmeiras em jogo-treino e segue trabalho de recuperação física
Palmeiras
Andreas Pereira se apresenta à Seleção, e Palmeiras chega a 6 convocados; veja lista
Palmeiras
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A partida entre Barcelona e Palmeiras será disputada nesta segunda-feira (8), às 16h (de Brasília). No entanto, o Verdão também deve ficar atento à outra semifinal, entre Racing, da Argentina, e Real Madrid, da Espanha. O confronto entre as duas equipes acontece no mesmo dia, às 14h (de Brasília), ou seja, o time brasileiro entrará em campo já conhecendo seu possível adversário na final. A final está marcada para o dia 10 de setembro, com horário ainda a ser definido pelas organizações do torneio.
Mundial sub-17 🏆
O Mundial de Clubes Sub-17, realizado por meio da Comunidad de Madri, é uma competição anual de futebol de base desde 2005, nas cidades de Colmenar Viejo e Torrejón de Ardoz, na comunidade autônoma da capital espanhola. Reconhecida como uma das principais competições de base da Espanha e do mundo, a disputa reúne grandes clubes formadores de talentos. O Real Madrid lidera o número de títulos, com quatro conquistas, seguido pelo Corinthians, que possui três troféus.
Crias da Academia em 2025 🟢
Bicampeão do torneio em 2018 e 2019, o Palmeiras mantém campanha impecável no Mundial Sub-17, com quatro vitórias em quatro jogos, dez gols marcados e apenas dois sofridos. O destaque ofensivo da equipe é Juan Gabriel, artilheiro do time na competição, com três gols. Confira o desempenho dos times ao longo do campeonato até o momento.
Fase de grupos do Mundial sub-17 🔢
GRUPO A
1º
Racing
9
3
3
0
0
7
2
+5
2º
Corinthians
6
3
2
0
1
9
3
+6
3º
Sevilla
3
3
1
0
2
7
5
+2
4º
Pogba Academy
0
3
0
0
3
1
14
-13
GRUPO B
1º
River Plate
7
3
2
1
0
9
4
+5
2º
Barcelona
7
3
2
1
0
5
3
+2
3º
Benfica
3
3
1
0
2
4
6
-2
4º
Como
0
3
0
0
3
3
8
-5
GRUPO C
1º
Palmeiras
9
3
3
0
0
9
1
+8
2º
Real Madrid
6
3
2
0
1
7
2
+5
3º
Real Betis
3
3
1
0
2
6
7
-1
4º
Córdoba
0
3
0
0
3
2
14
-12
Mata-mata do Mundial sub-17 ⚔️
Quartas de Final – Sábado, 6 de setembro
- Estádio Municipal de Lucena — Palmeiras 2 x 1 Sevilla
- Estádio Municipal de Lucena — Racing 5 x 4 Real Betis
- Estádio Municipal de Montilla — River Plate 0 x 2 Real Madrid
- Estádio Municipal de Montilla — Barcelona 2 x 2 Corinthians (decisão por pênaltis: 4–2)
Artilheiros ⚽
3 Gols
- Juan Gabriel Ferreira – Palmeiras
- João Gabriel – Corinthians
2 Gols
- Kayque Dallaqua – Corinthians
- Pol Mancheño – Barcelona
- Sevastian Vladimirovich – Benfica
- Ignacio Riera – River Plate
- Gonzalo Pereyra – River Plate
- Lautaro Pereyra – River Plate
- Juliano Viana – Palmeiras
- Yeremaiah Ramos – Real Madrid
- Bacar Cissé – Sevilla
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias