Com presença inédita, Alemanha divulga convocados para Eliminatórias

Nathaniel Brown, do Frankfurt, foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Julian Nagelsmann

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 02/10/2025
11:59
Julian Nagelsmann em coletiva pela Alemanha antes do jogo contra Irlanda do Norte
imagem cameraJulian Nagelsmann em coletiva pela Alemanha antes do jogo contra Irlanda do Norte (Foto: Ina Fassbender/AFP)
A Alemanha divulgou os convocados para os compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Luxemburgo e Irlanda do Norte, em outubro. Dentre os nomes que estão na lista do técnico Julian Nagelsmann, a novidade é o lateral-esquerdo Nathaniel Brown, do Frankfurt, chamado para defender a seleção pela primeira vez.

Aos 22 anos, Brown é uma das promessas do Frankfurt e do futebol alemão. Apesar do mau desempenho contra o Atlético de Madrid, na Champions League, o defensor vem de quatro participações em gol nos últimos quatro jogos, incluindo uma assistência na estreia do torneio europeu, onde os alemães venceram o Galatasaray por 5 a 1.

Duas ausências que chamam atenção na lista é o de Jamal Musiala, do Bayern, e Rüdiger, do Real Madrid. O meia-atacante sofreu uma fratura na fíbula esquerda e lesões ligamentares durante a derrota do Bayern de Munique para o PSG por 2 a 0, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e deve ficar fora de atividade até o ano que vem.

O zagueiro também será desfalque por lesão. Rüdiger está em recuperação da lesão no músculo reto femoral da perna esquerda, que o tirou dos gramados no meio de setembro. Essa é a terceira vez que o alemão fica fora de combate por problemas físicos e, segundo o jornal espanhol "As", deve retornar apenas em dezembro.

Alemanha divulga convocados para as Eliminatórias de outubro (Foto: Divulgação)
2️⃣4️⃣ Veja os convocados da Alemanha para as Eliminatórias

  1. 🧤 Goleiros: Oliver Baumann, Finn Dahmen e Alexander Nübel.
  2. 🛡️ Defensores: Robert Andrich, Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Robin Koch, David Raum, Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah.
  3. 🧠 Meio-campistas: Karim Adeyemi, Nadiem Amari, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller e Florian Wirtz
  4. 🎯 Atacantes: Maximilian Beier, Jonathan Burkardt e Nick Woltemade.

A Alemanha ocupa a terceira colocação no Grupo A das Eliminatórias e está fora zona de classificação para a Copa. Nas duas primeiras rodadas, perdeu para a Eslovênia, por 2 a 0, e venceu a Irlanda do Norte, por 3 a 1.

