Com presença inédita, Alemanha divulga convocados para Eliminatórias
Nathaniel Brown, do Frankfurt, foi relacionado pela primeira vez pelo técnico Julian Nagelsmann
- Matéria
- Mais Notícias
A Alemanha divulgou os convocados para os compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Luxemburgo e Irlanda do Norte, em outubro. Dentre os nomes que estão na lista do técnico Julian Nagelsmann, a novidade é o lateral-esquerdo Nathaniel Brown, do Frankfurt, chamado para defender a seleção pela primeira vez.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Seleção: jogador convocado por Ancelotti revela desejo em atuar pelo Fluminense
Futebol Internacional02/10/2025
- Futebol Internacional
Vitinha, do PSG, manda recado direto a astro do Barcelona: ‘Não estamos nem aí’
Futebol Internacional02/10/2025
- Futebol Internacional
Saiba a partida que fez Igor Jesus ser convocado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira
Futebol Internacional02/10/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Aos 22 anos, Brown é uma das promessas do Frankfurt e do futebol alemão. Apesar do mau desempenho contra o Atlético de Madrid, na Champions League, o defensor vem de quatro participações em gol nos últimos quatro jogos, incluindo uma assistência na estreia do torneio europeu, onde os alemães venceram o Galatasaray por 5 a 1.
Duas ausências que chamam atenção na lista é o de Jamal Musiala, do Bayern, e Rüdiger, do Real Madrid. O meia-atacante sofreu uma fratura na fíbula esquerda e lesões ligamentares durante a derrota do Bayern de Munique para o PSG por 2 a 0, pelas quartas de final do Mundial de Clubes, e deve ficar fora de atividade até o ano que vem.
O zagueiro também será desfalque por lesão. Rüdiger está em recuperação da lesão no músculo reto femoral da perna esquerda, que o tirou dos gramados no meio de setembro. Essa é a terceira vez que o alemão fica fora de combate por problemas físicos e, segundo o jornal espanhol "As", deve retornar apenas em dezembro.
2️⃣4️⃣ Veja os convocados da Alemanha para as Eliminatórias
- 🧤 Goleiros: Oliver Baumann, Finn Dahmen e Alexander Nübel.
- 🛡️ Defensores: Robert Andrich, Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Robin Koch, David Raum, Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah.
- 🧠 Meio-campistas: Karim Adeyemi, Nadiem Amari, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller e Florian Wirtz
- 🎯 Atacantes: Maximilian Beier, Jonathan Burkardt e Nick Woltemade.
A Alemanha ocupa a terceira colocação no Grupo A das Eliminatórias e está fora zona de classificação para a Copa. Nas duas primeiras rodadas, perdeu para a Eslovênia, por 2 a 0, e venceu a Irlanda do Norte, por 3 a 1.
📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias