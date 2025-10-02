Vitinha, do PSG, manda recado direto a astro do Barcelona: ‘Não estamos nem aí’
Franceses venceram o Barça de virada por 2 a 1, pela Champions League
Em um dos jogos mais esperados da fase de liga, o PSG derrotou o Barcelona de virada por 2 a 1, pela 2ª rodada da Champions League, nesta quarta-feira (1º), no Estádio Olímpico de Montjuic. Em coletiva de imprensa na véspera do duelo, Pedri garantiu que, apesar do Paris ser o atual campeão europeu, o clube catalão era melhor. A resposta veio após o apito final em recado de Vitinha.
— Isso acontece às vezes. Sabemos que existe esse tipo de declaração antes dos jogos, pode acontecer. Não temos nada para fazer, não estamos nem aí. Queríamos jogar, vencemos e estamos felizes com isso — disse Vitinha.
O Barça abriu o placar com Ferran Torres, enquanto os visitantes buscaram o empate com Mayulu ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Gonçalo Ramos marcou o gol que decretou a vitória dos franceses. Na próxima rodada, o Barcelona visita o Sevilla, pela 8ª rodada da La Liga, no domingo (5), às 11h15 (de Brasília). No mesmo dia, o PSG visita o Lille, pela 7ª rodada da Ligue 1, às 15h45.
Como foi o jogo entre Barcelona e PSG?
No primeiro tempo, o PSG assustou o Barcelona pela primeira vez em uma cabeçada de Zabarnyi por cima do gol após cobrança de escanteio. Os culés responderam com uma linda bola de trivela de Yamal para Ferran Torres, que driblou Chevalier e finalizou, mas Zabarnyi cortou a bola de carrinho antes de balançar as redes. Mas aos 20 minutos, Rashford foi acionado pela esquerda e tocou para Ferran Torres finalizar de primeira e abrir o placar.
Após o susto, o PSG passou a pressionar o Barcelona, e Hakimi quase empatou o duelo em uma linda cobrança de falta que foi defendida por Szczesny. Aos 38 minutos, Nuno Mendes arrancou da defesa para o ataque, encontrou Mayulu, que dominou e deslocou o goleiro do Barcelona para deixar tudo igual. No fim, Barcola foi acionado dentro da área, ficou cara a cara com Szczesny, mas finalizou por cima da meta e desperdiçou uma grande chance de virar a partida.
No segundo tempo, o PSG voltou dos vestiários controlando as ações do jogo e quase viraram o duelo em jogada de Barcola pela direita, que terminou em finalização forte para boa defesa de Szczesny. O Barcelona respondeu com uma chegada pela direita em que Olmo aproveitou um corte errado de Zabarnyi e bateu com força, mas Hakimi entrou na frente da bola e impediu o gol catalão.
Os visitantes quase marcaram o segundo gol em boa jogada de Kang-in pela direita, que cortou a marcação para o meio e soltou uma bomba na trave. Nos acréscimos, Hakimi recebeu uma bola pela direita, cruzou rasteiro para Gonçalo Ramos, que chegou finalizando de primeira de esquerda para balançar as redes e decretar a vitória dos franceses.
