Jardine inicia busca por mais um título no México e manter domínio recente
Treinador do América busca nova final após três títulos seguidos
O América inicia a disputa da Liguilla do Torneio Apertura 2025 com André Jardine novamente no centro das atenções. Tricampeão consecutivo da Liga Mexicana e finalista nas quatro edições que comandou pelo clube, o treinador busca ampliar a sequência de decisões e manter o clube no topo do futebol mexicano. O time terminou a fase classificatória em 4º lugar e enfrentará o Monterrey, 5º colocado, em confrontos marcados para os dias 26 ou 27 (ida) e 29 ou 30 de novembro (volta).
A sequência de títulos do Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024 colocou o América como maior campeão do país, agora com 16 troféus. O desempenho transformou Jardine em figura central do ciclo e rendeu ao brasileiro o apelido de "Rei da Liguilla" na imprensa local. Desde que chegou ao clube, ele venceu 12 dos 13 confrontos eliminatórios que disputou.
Técnico destaca força mental na fase decisiva
Jardine afirma que a Liguilla funciona como uma nova competição dentro do calendário, pela carga emocional e pelo formato em mata-mata. Antes das aspas, ele explica que equipes com melhor campanha nem sempre avançam, apesar da vantagem do regulamento nas quartas e semifinais.
— A Liguilla é a festa grande do futebol mexicano. É como se começasse outra competição, com todas as atenções voltadas a ela. Não é raro que equipes de melhor campanha caiam já nas quartas, mesmo com a vantagem do regulamento. Para jogar essa fase, o aspecto mental conta muito — disse o treinador.
A trajetória de Jardine em mata-matas começou no Atlético de San Luis, onde chegou à Liguilla nos Clausuras de 2022 e 2023. O desempenho comandando um dos menores orçamentos da liga chamou a atenção do América, que o contratou em junho de 2023.
— O futebol mexicano tem um bloco forte de candidatos naturais ao título, mas abre espaço para surpresas que mudam o rumo da Liguilla. Isso me permitiu competir em alto nível com o Atlético de San Luis, mesmo competindo com equipes de orçamento muito maior. E, por isso mesmo, agora no América, precisamos manter total atenção às surpresas que o campeonato sempre oferece — completou.
