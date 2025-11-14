O Chelsea acertou a contratação de Deinner Ordóñez, de 16 anos, do Independiente del Valle, por valor ainda não revelado. Pela idade, o zagueiro equatoriano se transferirá apenas em janeiro de 2028, quando terá 18 anos. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

A contratação de Ordóñez representa um padrão de contratação do Chelsea, que costuma contratar jovens jogadores ao redor do mundo, especialmente na América do Sul, antes de completar a maioridade. Alguns, como Andrey Santos e, mais recentemente, Kendry Paez, são emprestados ao Strasbourg-FRA, que pertence ao mesmo grupo que comanda o Chelsea, já outros conseguem oportunidades na equipe londrina assim que chegam, que é o caso de Estêvão.

Quem é Deinner Ordóñez?

Nascido em 2009 e com 1,88m, Deinner Ordóñez é outra joia que surge no Independiente del Valle nos últimos anos, como Kendry Paez e Moisés Caicedo. Mesmo ainda sem atuar entre os profissionais da equipe equatoriana, chamou a atenção de gigantes da Europa pelo desempenho no Sul-Americano Sub-17 e Sub-20 e na Libertadores Sub-20.

Deinner Ordóñez será jogador do Chelsea (Foto: Reprodução/Instagram: @deinner_o)

Um desses grandes clubes foi o Chelsea, que tem o padrão de contratar jovens promessas sul-americanas, como Estêvão, Andrey Santos, Kendry Paez e Aarón Anselmino.

Concorrência no Chelsea

Deinner Ordóñez chegará ao Chelsea apenas em 2028, quando completará 18 anos. Atualmente, os Blues possuem nove zagueiros, sendo dois deles emprestados e outro afastado por opção técnica. Porém, ao mesmo tempo que contrata muito, o clube inglês também vende na mesma frequência, o que pode acontecer com jogadores como Trevoh Chalobah, Benoît Badiashile ou Aarón Anselmino.

Caso ninguém saia até lá, Ordóñez se tornará o sexto jogador sul-americano do Chelsea no atual elenco. Atualmente, os Blues contam com Estêvão, Andrey Santos, Moisés Caicedo, Enzo Fernández e João Pedro, além de Kendry Paez e Aarón Anselmino, que estão emprestados.

Jogadores do Chelsea comemorando o gol de Estêvão (Foto: Glyn Kirk/AFP)

