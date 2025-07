Palmeiras e Chelsea terá reencontro entre Abel e artilheiro do Mundial de Clubes

(FILADÉLFIA - EUA) - Palmeiras e Chelsea jogam nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Além de valer vaga na semifinal do torneio, a partida marca o reencontro entre Abel Ferreira e Pedro Neto, atacante do clube londrino. O atual comandante do Palmeiras foi, justamente, o responsável por lançar Pedro Neto ao futebol profissional, ainda no Braga, em Portugal.

Foi sob o comando de Abel, em 14 de maio de 2017, que o jovem atacante, então com apenas 17 anos, fez sua estreia pela equipe principal do Braga — com gol na goleada por 4 a 0 sobre o Nacional. Uma semana antes, Pedro havia atuado pela equipe B, mas foi o treinador português quem lhe deu a primeira grande chance no time principal.

— A última vez que falei com ele, ele não estava no Chelsea e teve uma lesão grave no joelho. Mandei-lhe só uma mensagem, porque eu também tive essa lesão. E sei que são as marcas que deixam nos guerreiros, que nos tornam melhor e nos fazem ver momentos. Às vezes os jogadores de futebol, quando não jogam, ficam emburrados, ficam chateados, ficam com asia, como vocês chamam. Mas pior do que não jogar é estar lesionado. E foi a última vez que falei com ele. É um moleque espetacular e desejo-lhe o melhor, menos amanhã — falou Abel, em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Abel Ferreira lamenta morte de Diogo Jota e manda recado a familiares do atacante

As coincidências não param por aí. Pedro Neto, hoje artilheiro do Chelsea no Mundial, com três gols marcados, teve uma breve passagem por um clube chamado Palmeiras — mas não o brasileiro. Trata-se do Palmeiras Futebol Clube, da Freguesia de Palmeira, em Braga, que mantém uma parceria com o Braga para o desenvolvimento de jovens atletas. Ali, por menos de um ano, Pedro vestiu o escudo que, curiosamente, remete ao do Verdão paulista, uma coincidência quase poética às vésperas do duelo na Filadélfia.

Hoje no Chelsea, após passagens por Lazio e Wolverhampton, Pedro Neto soma, além dos gols, o maior número de cruzamentos tentados (23) e bolas recebidas entre linhas (81) no Mundial. Mas, nesta sexta, encara um capítulo especial: rever Abel Ferreira, o técnico que confiou em seu talento no início da carreira, e enfrentar o escudo do Palmeiras — agora, o do Brasil.

