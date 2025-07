Luis Enrique encara maior desafio no Mundial com o PSG em clima de leveza

Luis Enrique encara diante do Bayern o maior desafio no Mundial com o PSG, mas em um clima de leveza nos Estados Unidos. O treinador entende a responsabilidade com a competição e busca o bicampeonato pessoal do torneio.

Em Mundiais, Luis Enrique possui um grande aproveitamento em sua carreira, tendo feito seis jogos com cinco vitórias e apenas uma derrota para o Botafogo. No entanto, o comandante não possui a mesma marca contra o Bayern de Munique.

Em sua carreira, Luis Enrique enfrentou o Bayern em três oportunidades, sendo duas com o Barcelona e uma com o PSG. Nesses cenários, o treinador venceu a equipe alemã com o clube catalão no jogo de ida da semifinal da Champions League de 2014/2015, mas foi derrotado nos outros dois confrontos.

Outro aspecto que exemplifica o fato do Bayern ser o maior desafio para o PSG se dá pelo fato de ser o rival que mais se aproxima em termos de valor de mercado, segundo o "Transfermarkt". Nesse Mundial, o Atlético de Madrid valia metade do que o clube francês.

Luis Enrique e PSG vivem clima leve nos Estados Unidos

Com três títulos conquistados na temporada com o PSG, Luis Enrique vive um clima leve nos Estados Unidos. Devido ao forte calor no país, o comandante é visto nos jogos com shorts e camisas do clube, o que não se vê com frequência na Europa.

Nas ruas, o treinador passa quase despercebido, exceto quando encontra torcedores do Real Madrid. Segundo o "Le Parisien", o comandante não se incomoda em tirar fotos com os fãs da equipe merengue e brinca com a rivalidade com o Barcelona.

Redenção na carreira

Entre 2018 e 2022, Luis Enrique foi colocado no "esquecimento" dos clubes devido a sua presença na seleção espanhola. O comandante chegou a ter duas passagens pela Fúria no período, uma vez que chegou a ser demitido em março de 2019 e recontratado em novembro do mesmo ano.

Com o fim da Copa do Mundo do Catar, Luis Enrique chegou a ser cogitado na Seleção Brasileira, mas ficou seis meses sem emprego até o PSG abrir as portas em julho de 2023. Desde então, o espanhol conseguiu se recolocar como um dos principais nomes de técnicos do mundo, tendo vencido sete de oito títulos possíveis.

