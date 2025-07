Leila Pereira é mais rica que o dono do Chelsea? Compare as fortunas

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 22h (de Brasília), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Dentro de campo, o Verdão tenta bater um gigante europeu. Fora dele, o confronto também envolve cifras bilionárias, com a presidente Leila Pereira de um lado e Todd Boehly, empresário americano, do outro.

Leila é a primeira mulher a comandar o Palmeiras em mais de 100 anos de história. Fora do clube, ela é CEO e principal acionista da Crefisa e da Faculdade das Américas (FAM). Já Boehly lidera o consórcio que comprou o Chelsea em 2022, após a saída de Roman Abramovich, e é dono de participações em clubes de diferentes esportes.

💰 Compare as fortunas

🔹 Leila Pereira

Fortuna estimada: R$ 7 bilhões (Forbes)

(Forbes) Fonte: Setor financeiro e educacional (Crefisa e FAM)

🔹 Todd Boehly

Fortuna estimada: US$ 8,5 bilhões (cerca de R$ 46 bilhões)

Fonte: Investimentos, mídia e esportes (Eldridge Industries, Los Angeles Dodgers, Lakers, Chelsea)

Destaque: liderou o consórcio que comprou o Chelsea por £ 4,25 bilhões (R$ 27,6 bilhões na época)

Apesar do peso de Leila no futebol nacional, o empresário americano tem patrimônio quase sete vezes maior. Ainda assim, o Palmeiras chega como clube consolidado, com modelo financeiro estável e sem depender de dívidas ou fundos estrangeiros.

O duelo entre Palmeiras e Chelsea vale mais do que uma vaga na semifinal: é o confronto entre modelos de gestão, perfis de investimento e visões de futebol global.

