Possível adversário do PSG, Flamengo é exaltado por franceses: 'É preciso reconhecer'
Equipe rubro-negra venceu o Cruz Azul e se sagrou campeão do Derby das Américas
- Matéria
- Mais Notícias
A vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), repercutiu também na França. De olho na final do Mundial contra o PSG, o "Le Parisien" exaltou o triunfo rubro-negro e destacou que o time brasileiro possui um "elenco formidável".
Relacionadas
- Futebol Internacional
Alisson pode deixar o Liverpool e entra na mira de gigante europeu
Futebol Internacional10/12/2025
- Futebol Internacional
Em grande fase na Champions, Igor Paixão fala sobre Flamengo: ‘Sonho’
Futebol Internacional10/12/2025
- Futebol Internacional
Conmebol define data do sorteio das fases preliminares da Libertadores 2026
Futebol Internacional10/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em matéria publicada após o jogo, o jornal francês apresentou o Flamengo como o potencial desafio ao PSG. O Le Parisien elogiou a qualidade do elenco rubro-negro e ressaltou que o clube carioca reúne jogadores de alto nível.
– É preciso reconhecer que o clube carioca conta com alguns jogadores de alto nível. O ex-meia do Chelsea, Jorginho, e o ex-ponta do Atlético de Madrid, Samuel Lino, estavam entre os titulares. Alex Sandro, ex-Juventus, também foi titular. Emerson Royal, Danilo e Saúl Ñíguez começaram no banco de reservas – escreveu o Le Parisien.
Apesar dos elogios, o periódico destacou que o Flamengo teve dificuldades diante do Cruz Azul e precisou lidar com pressão e erros defensivos para vencer. Ainda assim, ressaltou que a equipe correspondeu à sua força técnica e decidiu o jogo com brilho de Arrascaeta.
Como foi o jogo entre Cruz Azul e Flamengo
O Flamengo abriu o placar cedo, após erro de Piovi, que entregou a bola nos pés de Arrascaeta. O uruguaio driblou o goleiro Gudiño e marcou. O Cruz Azul respondeu com agressividade e manteve marcação alta, equilibrando a partida. Após um gol anulado de Fernández, Sánchez acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual no fim do primeiro tempo, aproveitando falha coletiva da defesa rubro-negra.
Na etapa final, Filipe Luís colocou Gonzalo Plata no jogo, e o Flamengo voltou mais organizado e dominante. Plata e Bruno Henrique criaram boas oportunidades, e o time passou a empurrar o Cruz Azul para o campo de defesa. A virada saiu após jogada de Cebolinha e insistência de Arrascaeta, que marcou seu segundo gol na partida – confirmado pelo relógio do árbitro após a bola ultrapassar a linha.
O Flamengo ainda teve chances de ampliar, com Luiz Araújo parando no goleiro e outras investidas que ficaram no quase. Mesmo assim, administrou a vantagem e garantiu a vitória por 2 a 1, resultado que confirmou a vaga na final e rendeu elogios da imprensa francesa.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias