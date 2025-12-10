menu hamburguer
Possível adversário do PSG, Flamengo é exaltado por franceses: 'É preciso reconhecer'

Equipe rubro-negra venceu o Cruz Azul e se sagrou campeão do Derby das Américas

Jorginho Flamengo Cruz Azul Copa Intercontinental
imagem cameraEquipe do Flamengo comemorando o título do Derby das Américas (Foto: Karim Jaafar/AFP)
A vitória do Flamengo sobre o Cruz Azul, por 2 a 1, nesta quarta-feira (10), repercutiu também na França. De olho na final do Mundial contra o PSG, o "Le Parisien" exaltou o triunfo rubro-negro e destacou que o time brasileiro possui um "elenco formidável".

Em matéria publicada após o jogo, o jornal francês apresentou o Flamengo como o potencial desafio ao PSG. O Le Parisien elogiou a qualidade do elenco rubro-negro e ressaltou que o clube carioca reúne jogadores de alto nível.

– É preciso reconhecer que o clube carioca conta com alguns jogadores de alto nível. O ex-meia do Chelsea, Jorginho, e o ex-ponta do Atlético de Madrid, Samuel Lino, estavam entre os titulares. Alex Sandro, ex-Juventus, também foi titular. Emerson Royal, Danilo e Saúl Ñíguez começaram no banco de reservas – escreveu o Le Parisien.

Apesar dos elogios, o periódico destacou que o Flamengo teve dificuldades diante do Cruz Azul e precisou lidar com pressão e erros defensivos para vencer. Ainda assim, ressaltou que a equipe correspondeu à sua força técnica e decidiu o jogo com brilho de Arrascaeta.

Comemoração de Arrascaeta em Cruz Azul x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
Como foi o jogo entre Cruz Azul e Flamengo

O Flamengo abriu o placar cedo, após erro de Piovi, que entregou a bola nos pés de Arrascaeta. O uruguaio driblou o goleiro Gudiño e marcou. O Cruz Azul respondeu com agressividade e manteve marcação alta, equilibrando a partida. Após um gol anulado de Fernández, Sánchez acertou um belo chute de fora da área e deixou tudo igual no fim do primeiro tempo, aproveitando falha coletiva da defesa rubro-negra.

Na etapa final, Filipe Luís colocou Gonzalo Plata no jogo, e o Flamengo voltou mais organizado e dominante. Plata e Bruno Henrique criaram boas oportunidades, e o time passou a empurrar o Cruz Azul para o campo de defesa. A virada saiu após jogada de Cebolinha e insistência de Arrascaeta, que marcou seu segundo gol na partida – confirmado pelo relógio do árbitro após a bola ultrapassar a linha.

O Flamengo ainda teve chances de ampliar, com Luiz Araújo parando no goleiro e outras investidas que ficaram no quase. Mesmo assim, administrou a vantagem e garantiu a vitória por 2 a 1, resultado que confirmou a vaga na final e rendeu elogios da imprensa francesa.

