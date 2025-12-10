menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores reagem a gol perdido em Real Madrid x City: 'Não quis'

Equipes se enfrentam pela 6ª rodada da Champions League

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
18:32
Real Madrid e Manchester City se enfrentaram pela 6ª rodada da Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
imagem cameraReal Madrid e Manchester City se enfrentaram pela 6ª rodada da Champions League (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O meia Jude Bellingham perdeu uma chance clara de gol durante o confronto entre Real Madrid e Manchester City. As equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League.

continua após a publicidade

➡️ Falha de Courtois em Real Madrid x City choca web: 'Raridade'

O lance aconteceu durante o segundo tempo do confronto, e no momento, o time espanhol perdia o confronto por 2 a 1. O cronômetro marcava x minutos quando o meia inglês teve uma chance clara de deixar o placar empatado.

Tudo começou por meio de um contra-ataque fulminante da equipe de Xabi Alonso. Após avançar pela ponta esquerda, Vini Jr achou Rodrygo na entrada da área com um passe rasteiro. O camisa 11 chamou a marcação e no balanço do setor defensivo do City, passou para Bellingham, que corria livre pela direita.

continua após a publicidade

A ação do brasileiro fez o jogador inglês sair de cara com o goleiro Donnaruma. Contudo, ao finalizar a jogada, Bellingham tentou uma cavadinha, que saiu com mais força que o necessário, passando assim, por cima do gol do Manchester City.

Nas redes sociais, torcedores do clube espanhol não perdoaram a finalização do meia. Veja a repercussão abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Bellingham perdeu chance clara de gol em Real Madrid x Manchester City, pela Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)
Bellingham perdeu chance clara de gol em Real Madrid x Manchester City, pela Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias