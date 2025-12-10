Torcedores reagem a gol perdido em Real Madrid x City: 'Não quis'
Equipes se enfrentam pela 6ª rodada da Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
O meia Jude Bellingham perdeu uma chance clara de gol durante o confronto entre Real Madrid e Manchester City. As equipes se enfrentam, nesta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela 6ª rodada da fase de liga da Champions League.
Falha de Courtois em Real Madrid x City choca web: ‘Raridade’
Fora de Campo
Jornal repercute ausência de atacante do Real Madrid: ‘De 100 a 0’
Futebol Internacional
Com brasileiros titulares e astro no banco, veja a escalação do Real Madrid na Champions
Futebol Internacional
➡️ Falha de Courtois em Real Madrid x City choca web: 'Raridade'
O lance aconteceu durante o segundo tempo do confronto, e no momento, o time espanhol perdia o confronto por 2 a 1. O cronômetro marcava x minutos quando o meia inglês teve uma chance clara de deixar o placar empatado.
Tudo começou por meio de um contra-ataque fulminante da equipe de Xabi Alonso. Após avançar pela ponta esquerda, Vini Jr achou Rodrygo na entrada da área com um passe rasteiro. O camisa 11 chamou a marcação e no balanço do setor defensivo do City, passou para Bellingham, que corria livre pela direita.
A ação do brasileiro fez o jogador inglês sair de cara com o goleiro Donnaruma. Contudo, ao finalizar a jogada, Bellingham tentou uma cavadinha, que saiu com mais força que o necessário, passando assim, por cima do gol do Manchester City.
Nas redes sociais, torcedores do clube espanhol não perdoaram a finalização do meia. Veja a repercussão abaixo:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias