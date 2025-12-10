Alisson pode deixar o Liverpool e entra na mira de gigante europeu

Com contrato até junho de 2027, o goleiro Alisson pode deixar o Liverpool em breve e um gigante do futebol europeu já definiu o brasileiro como alvo. De acordo com o jornalista Sacha Tavolieri, o Milan surge como interessado principal caso o arqueiro de 33 anos realmente seja negociado pelos Reds.

Diante da idade de Alisson, o Liverpool não estaria tão inclinado a renovar o vínculo do goleiro brasileiro, que terá 35 anos quando seu contrato chegar ao fim. Por outro lado, o Milan estaria monitorando o ídolo dos Reds já que Mike Maignan, titular dos Rossoneros, está em fim de contrato e não deve permanecer para a próxima temporada.

Diante dessa lacuna, o jornalista da "Sky Sports" noticiou que o Milan já iniciou os contatos com os representantes de Alisson para entender a possibilidade de contratá-lo em junho e alinhar questões financeiras. Por possuir mais dois anos de vínculo com o Liverpool, os Rossoneros ainda precisariam negociar uma taxa de transferência com os ingleses.

Ídolo do Liverpool, Alisson interessa ao Milan (Foto: Reprodução/Liverpool)

Idade e lesões pesam para o Liverpool negociar Alisson

Além da idade avançada de Alisson, o Liverpool demonstra preocupação com a questão física do goleiro brasileiro, que tem sofrido com lesões nos últimos anos. Justamente por esses motivos, os Reds contrataram Giorgi Mamardashvili junto ao Valencia, rejuvenescendo a posição e substituindo o titular à altura quando solicitado. Por isso, o Liverpool estaria aberto a negociar Alisson com o Milan.

