Fora de Campo

Falha de Courtois em Real Madrid x City choca web: 'Raridade'

Equipes se enfrentam pela Champions League

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
18:00
Thibaut Courtois - Real Madrid
imagem cameraCourtois falhou em confronto entre Real Madrid e City pela Champions League (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)
O primeiro tempo do confronto entre Real Madrid e Manchester City, desta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela Champions League, foi marcado por uma falha do goleiro Courtois. Na ocasião, o clube espanhol saiu na frente do placar, mas por conta do erro do belga, viu o adversário empatar a partida.

O lance aconteceu aos 35 minutos. Em uma bola alçada na área do Real Madrid, o zagueiro Gvardiol subiu mais que a defesa merengue para cabecear em direção ao gol. Ao realizar a defesa no primeiro lance, Courtois espalmou e deixou a bola viva.

Na sobra, o lateral O'Reilly aproveitou a chance para concluir a jogada com uma finalização que parou no fundo do gol. Nas redes sociais, torcedores se mostraram surpresos com a falha do goleiro belga. Vale destacar, que antes do fim da primeira etapa, o City virou o confronto com um gol de Haaland, de pênalti. Veja a repercussão do caso abaixo:

Tradução: "Courtois cometendo um erro é a cena mais rara no futebol"

Tradução: "Hoje, com todo mundo em ótima fase, quem está completamente fora de si é Courtois".

Tradução: "Olha para o Courtois. Talvez tenhamos que pedir desculpas a ter Stegen em breve".

Tradução: "Courtois errou?"

Tradução: "Courtois no gol do City".

