Falha de Courtois em Real Madrid x City choca web: 'Raridade'
Equipes se enfrentam pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
O primeiro tempo do confronto entre Real Madrid e Manchester City, desta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela Champions League, foi marcado por uma falha do goleiro Courtois. Na ocasião, o clube espanhol saiu na frente do placar, mas por conta do erro do belga, viu o adversário empatar a partida.
Jornal repercute ausência de atacante do Real Madrid: ‘De 100 a 0’
Futebol Internacional
‘Plano Endrick’ pode ser ativado por Xabi Alonso em meio a problemas no Real Madrid
Futebol Internacional
Com brasileiros titulares e astro no banco, veja a escalação do Real Madrid na Champions
Futebol Internacional
➡️ Atitude de jogadores do Flamengo depois de vitória repercute: 'Socorro'
O lance aconteceu aos 35 minutos. Em uma bola alçada na área do Real Madrid, o zagueiro Gvardiol subiu mais que a defesa merengue para cabecear em direção ao gol. Ao realizar a defesa no primeiro lance, Courtois espalmou e deixou a bola viva.
Na sobra, o lateral O'Reilly aproveitou a chance para concluir a jogada com uma finalização que parou no fundo do gol. Nas redes sociais, torcedores se mostraram surpresos com a falha do goleiro belga. Vale destacar, que antes do fim da primeira etapa, o City virou o confronto com um gol de Haaland, de pênalti. Veja a repercussão do caso abaixo:
Tradução: "Courtois cometendo um erro é a cena mais rara no futebol"
Tradução: "Hoje, com todo mundo em ótima fase, quem está completamente fora de si é Courtois".
Tradução: "Olha para o Courtois. Talvez tenhamos que pedir desculpas a ter Stegen em breve".
Tradução: "Courtois errou?"
Tradução: "Courtois no gol do City".
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias