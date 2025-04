Com gol relâmpago, Bournemouth bate Fulham pela Premier League

O Bournemouth venceu o Fulham por 1 a 0, nesta segunda-feira (14), na partida em que fechou a 32ª rodada da Premier League. O gol da partida foi marcado Com o resultado, a equipe do técnico Andoni Iraola, alvo do Tottenham para substituir o Postecoglou, chegou aos 48 pontos e subiu para a oitava colocação na liga inglesa.

Bournemouth x Fulham: como foi o jogo?

Os mandantes precisaram de apenas 53 segundos para abrir o placar no Vitality Stadium. O atacante Semenyo disparou em alta velocidade e bateu na esquerda do gol, sem chances para Leno.

Com as ações com a bola bem dividas, a partida ficou marcada pelas transições rápidas, principalmente do Bournemouth, que apresentou as melhores chances. Na reta final do primeiro tempo, o Fulham chegou perto de fazer o gol em contra-ataque de Rodrigo Muniz, mas a bola foi defendida pelo adversário.

Na volta do intervalo, a tônica da partida continuou a mesma. Tentativas dos dois lados e o fator casa sendo decisivo. Em ambos os clubes, os brasileiros Evanilson, Rodrigo Muniz e Andreas Pereira, grandes destaques na Premier League, ficaram apagados no duelo.

O que vem por aí?

Com ambos no meio da tabela e distantes de classificação para competições europeias, o Bournemouth visita o Crystal Palace no próximo sábado (19), enquanto o Fulham recebe o Chelsea no clássico de domingo.