Álvaro Morata, jogador com passagens por Milan, Juventus e Real Madrid, teve seu nome ligado a um escândalo nesta segunda-feira (14). O centroavante foi implicado por estar vinculado a um negócio de revenda de artigos de luxo junto ao meia Nicolò Fagioli, envolvido em um esquema de apostas no futebol italiano.

Morata não está sob a mira dos investigadores, mas deve responder ao processo das apostas. Uma mensagem de Fagioli, de quem foi companheiro na Juventus, foi interceptada pelas autoridades, na qual constava que o atacante revendia relógios da Rolex para o meio-campista, que utilizava os lucros do acordo para pagar dívidas que tinha com chefes da rede ilegal de apostas.

- Álvaro Morata me arranja os Rolex por muito menos e depois os revende. Estou fazendo esse negócio com ele há um ano. Por favor, não contem a ninguém, porque se o Álvaro descobrir que estou fazendo isso ou que estou contando a outros, ele vai ficar muito bravo e não vai me deixar fazer mais. Eles (a joalheria) não ganham dinheiro com isso, mas fazem isso porque o Álvaro e eu damos publicidade a eles - afirmava uma das mensagens.

Fagioli é investigado junto a outros jogadores do futebol italiano pela manipulação de apostas esportivas, incluindo nomes como Ángel Di María, Leandro Paredes e Júnior Firpo. Em 2023, o atleta já havia sido punido por sete meses de afastamento do futebol pelo mesmo motivo, e cumpriu a suspensão entre outubro daquele ano e maio de 2024.

Morata, após ter seu nome ligado ao caso, se pronunciou publicamente e desmentiu o envolvimento em qualquer ação ilegal que valide esquemas de apostas no futebol europeu.

- Eu vi as informações que estão saindo em relação a mim, e quero afirmar que só ajudei Fagioli nestes anos com conselhos sobre sua carreira, como amigo e pessoa com mais experiência. Nunca soube nada de sua situação. Gosto muito de Nicolò e espero que possa pagar por seus erros, mas não tenho nada a ver com sua situação, e rogo que não divulguem notícias falsas. Nego todas as informações porque são falsas - declarou Morata, que atualmente está no Galatasaray, da Turquia.

🗣️ Fagioli explica fim de caso envolvendo Morata nas redes sociais

Posteriormente às notícias nos jornais europeus, o central italiano fez uma publicação sentimental em sua conta no Instagram, e disse já ter pago a sentença que lhe foi imposta, além de pedir respeito pelo período complicado que viveu.

"Paguei minha dívida com justiça. Com uma condenação e uma desqualificação sagrada, com humilhação contínua e justificada, com vergonha tentada e com o risco de nunca mais se levantar. Falei da minha patologia, séria, nas escolas, à minha família, amigos e à imprensa. A mesma imprensa que muitas vezes lida com os sérios problemas da minha doença e como lidar com eles, mas hoje me faz sentir melhor. Mais uma vez, suportei o fardo de fazer algo errado. Por desapontar todas as pessoas que acreditaram em mim.

Agora certamente não é novidade: sem nenhuma vitimização, passei por um período sombrio, sofri de uma patologia ruim e isso não é absolutamente uma justificativa. Mas ver agora estas notícias na imprensa faz com que eu reviva aqueles fantasmas. Não desta vez, tudo isto não está certo. Errei, paguei sem machucar ninguém além de mim e as pessoas que estão ao meu lado. E como toda pessoa que erra e paga, eu tenho todo o direito de me levantar. Todo mundo, até quem escreve hoje, pode cair e errar. O importante é saber reconhecer, e acredito que a força de um homem está em saber se levantar. Eu tinha 19 anos na altura do incidente, e a ludopatia tomou conta de mim. Me arrependi, mas a vida me deu uma segunda chance e eu gostaria de aproveitar, já tendo realizado tudo que precisava realizar.

Exijo respeito agora, porque depois de passar por um julgamento, recebi uma condenação certa. Peço desculpas a todos os colegas, a todos os amigos que, devido aos meus erros, se encontram, apesar de estarem envolvidos ou nomeados - mesmo que apenas em fila de jornal - nesta situação só por me ajudarem. E agradeço à Fiorentina, à Juventus, aos meus amigos e à minha família, que nunca deixaram de me apoiar e me ajudar em um momento difícil. Embora eu definitivamente os tenha desapontado.

Não volto mais ao tema, agora é só pensar em dar tudo de mim."