O duelo entre Instituto e Deportivo Riestra, pela 13ª rodada do Campeonato Argentino, no último domingo, atraiu as atenções. O motivo não foi o placar elástico, mas a maneira como os gols foram marcados. Em um dos lances, houve falha do goleiro, que se enrolou na jogada e sofreu um gol bizarro.

Atrás no placar por 1 a 0, o goleiro Ignacio Arce, do Riestra, tentou dar agilidade ao contra-ataque e optou por sair com a bola nos pés. No entanto, na altura do meio de campo, ele foi desarmado por Lodico, que chutou em direção ao gol vazio, aumentando a vantagem do Instituto.

Veja o gol bizarro no Campeonato Argentino

Além da falha do goleiro e da expulsão de Facundo Miño aos 15 minutos do segundo tempo, o Riestra ainda precisou lidar com um gol contra marcado por Juan Randazzo já nos acréscimos. Em uma jogada de ataque da equipe, o lance virou contra-ataque do Instituto.

O atacante Jonathan Dellarossa tentou fazer o cruzamento para Franco Díaz, porém o zagueiro adversário tentou evitar a ação ofensiva com um corte sem sucesso. Randazzo mandou a bola para dentro do seu próprio gol. Com o desvio, Arce não conseguiu chegar em tempo no lance e sofreu o terceiro e último gol do duelo.

🗣️Fala, Ignacio

Após a partida, o goleiro foi questionado sobre a falha que cometeu. Segundo Ignacio, é um estilo dele (sair com os pés) e que falhas podem ocorrer. Além disso, classificou o ocorrido contra o Instituto como "aprendizado".

- É o meu estilo, posso cometer erros. Os melhores cometem erros… eu não vou cometer erros? Não são erros, são aprendizados. Você pode gostar ou não. Eu me divirto e aproveito, hoje deu errado.

Reação do goleiro Ignacio Arce após sofrer gol bizarro (Foto: Reprodução)

Situação das equipes no Campeonato Argentino

Apesar da derrota por 3 a 0 e os gols bizarros sofridos pela equipe, o Riestra segue na zona de classificação às oitavas de final do Apertura argentino entre os oito colocados. O time ocupa a 5ª posição com 19 pontos em 13 jogos disputados.

Já o Instituto está na 8ª colocação com 14 pontos em 13 jogos. Atualmente, é o último classificado à próxima fase do Grupo B, assim como o Riestra.