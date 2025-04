Qual será o novo salário de Salah no Liverpool? Veja valores

Mohamed Salah colocou um ponto final na novela sobre seu futuro e acertou a renovação de contrato com o Liverpool até junho de 2027. A informação foi revelada pelo jornal inglês The Sun, que também detalhou os valores astronômicos do novo acordo. O atacante passará a receber 41,6 milhões de euros no total do vínculo, o que equivale a R$ 320,5 milhões na cotação atual.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

💰 Novo salário de Salah

Com o novo contrato, Salah garante uma média mensal de R$ 13,3 milhões, ou aproximadamente R$ 3,08 milhões por semana. Com isso, o ídolo dos Reds se torna o segundo jogador mais bem pago da Premier League, atrás apenas de Erling Haaland, astro do Manchester City.

📌 Detalhes do novo contrato:

Salário total até 2027: 41,6 milhões de euros (R$ 320,5 mi)

Anual: R$ 160 milhões

Mensal: R$ 13,3 mi

Semanal: R$ 3,08 mi

O acordo representa uma clara demonstração de confiança do clube no camisa 11, mesmo com os rumores de propostas milionárias vindas do futebol saudita nos últimos meses.

continua após a publicidade

👑 Números de Salah no Liverpool

Desde que chegou ao clube, em 2017, Salah se tornou um dos maiores ídolos da história recente do Liverpool.

📊 Estatísticas gerais:

⚽ 394 jogos 🥅 243 gols 📤 111 assistências 🏆 8 títulos conquistados, incluindo: Champions League (2018-19) Premier League (2019-20) Mundial de Clubes (2019) FA Cup, EFL Cup, Supercopas da Uefa e da Inglaterra

📆 Temporada atual (2024/25):

⚽ 45 jogos 🥅 32 gols 📤 22 assistências 🏟️ 3.876 minutos em campo

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.