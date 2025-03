Holanda e Espanha empataram por 2 a 2, no Stadion Feijenoord, em Roterdã, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações, nesta quinta-feira (20). Com o resultado, ambas as equipes vão em pé de igualdade para o duelo de volta, em Mestalla (ESP), no próximo domingo (23).

Primeiro tempo

A primeira etapa foi na contramão do que todos esperavam. Por mais que a Espanha tenha feito um gol logo aos 8 minutos, com Nico Williams, após uma roubada de bola de Yamal no campo de ataque, foi a Holanda que controlou a bola no meio-campo e ditou o ritmo de jogo. Com algumas surpresas na escalação, os mandantes criaram diversas oportunidades, como o lindo chute de Reijnders, que tirou tinta do travessão, ou o disparo à queima-roupa de Memphis defendido por Simón. O gol de empate saiu dos pés de Gakpo, aos 27 minutos. O ponta recebeu a bola de Kluivert e bateu firme no canto direito de Simón. Mesmo sem ter marcado um gol, Jeremie Frimpong foi o destaque nos 45 minutos iniciais. O lateral causou pânico e desespero na defesa espanhola pelo lado direito.

Segundo tempo

Se não fosse a troca de lados das equipes, alguns desavisados achariam que o primeiro tempo não tinha terminado, já que os holandeses iniciaram a segunda etapa da mesma forma que terminaram a primeira: impondo seu ritmo de jogo e sendo agressivos. A atitude dos mandantes foi premiada com o gol da virada, logo aos 45 segundos. Após linda arrancada de Frimpong pela direita, o lateral cruzou rasteiro na medida para Reijnders chegar batendo no cantinho direito de Simón.

Na metade do segundo tempo, De La Fuente promoveu algumas mudanças no time, que fizeram a diferença dentro de campo. Os espanhóis aumentaram o volume de jogo e levaram perigo ao gol de Verbruggen. Aos 36 minutos, Hato foi expulso e deixou os holandeses em apuros. A Fúria foi premiada como o gol de empate aos 45 minutos, com Merino, que aproveitou o rebote do goleiro e deu números finais à partida.

O que vem pela frente

As equipes voltam a campo no próximo domingo (23), às 16h45 (de Brasília), pelo jogo de volta da Liga das Nações. O duelo será realizado no estádio Mestalla, em Valência (ESP).

✅ FICHA TÉCNICA

HOLANDA 2X2 ESPANHA

JOGO DE IDA - QUARTAS - LIGA DAS NAÇÕES

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 20 de março de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadion Feijenoord, em Roterdã, na Holanda

🥅 Gols: Nico Williams (8'/1ºT), Gakpo (27'/1ºT), Reijnders (1'/2ºT) e Merino (45'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gakpo, Huijsen, Ayoze Pérez, Van Dijk

🟥 Cartões vermelhos: Hato

⚽ ESCALAÇÕES

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman)

Bart Verbruggen; Jeremie Frimpong, Hato, Virgil Van Dijk, Van Hecker e Geertruida; Frenkie de Jong (Koopmeiners) e Tijjani Reijnders (Wieffer); Cody Gakpo, Kluivert (Simons) e Memphis (De Ligt).

ESPANHA (Técnico: Luis De la Fuente)

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí (Huijsen), Robin Le Normand e Marc Cucurella; Fabián Ruiz (Merino), Zubimendi e Pedri González (Dani Olmo); Lamine Yamal (Oyarzabal), Álvaro Morata (Ayoze Pérez) e Nico Williams.