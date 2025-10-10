Com dois de Kimmich, Alemanha não dá chances para Luxemburgo e amassa nas Eliminatórias
Com o resultado, os alemães tiveram um respiro e assumiram a liderança do Grupo A
A Alemanha venceu Luxemburgo por 4 a 0, nesta sexta-feira (10), pela terceira rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida aconteceu na Arena PreZero, em Sinsheim (ALE), e os gols foram marcados por David Raum, de falta, Kimmich (2x) e Gnabry.
Com o resultado, a Alemanha teve um respiro nas Eliminatórias e assumiu a liderança do Grupo A, após derrota da Eslováquia para a Irlanda do Norte. A seleção vivia um momento de oscilação sob o comando de Julian Nagelsmann.
Do outro lado, Luxemburgo permanece com zero pontos e precisa de um milagre para sonhar com uma classificação para a Copa do Mundo. Nas duas rodadas anteriores, foram derrotados pela Irlanda do Norte, por 3 a 1, e pela Eslováquia, por 1 a 0.
Como foi o jogo entre Alemanha e Luxemburgo?
Vivendo momento delicado nas Eliminatórias, a Alemanha não deu chances para o azar e foi avassalador desde o primeiro minuto do jogo. Logo no início, após pressão dos alemães, Nick Woltemade desvia um chute forte de Gnabry, mas o VAR flagra o toque de mão do centroavante alemão e anula o gol.
Sem dar chances de Luxemburgo respirar, a Alemanha chegou mais uma vez e abriu o placar em definitivo. Aos 11 minutos, Raum fez seu primeiro gol pela seleção em bela cobrança de falta da entrada da área, no canto esquerdo do goleiro Moris. Os comandados por Julian Nagelsmann não diminuíram o ritmo e ampliaram pouco depois, aos 20', em pênalti cobrado por Kimmich, num lance que resultou na expulsão de Carlson.
A Alemanha ainda teve outra grande chance de marcar, quando Gnabry tabelou com Goretzka a entrada da grande área e passou pelo lado de fora da rede, dando impressão de gol. A pressão era tão grande que parecia que os alemães não faziam o terceiro gol por falta de vontade e Luxemburgo devia agradecer por ser ter sido "apenas" 2 a 0 nos 45 minutos iniciais.
Após o intervalo, a superioridade da Alemanha permaneceu a mesma. Tanto que, com dois minutos da segunda etapa, Gnabry marcou o terceiro dos germânicos. O camisa 20 foi lançado na área por Adeyemi, venceu a disputa com a defesa de Luxemburgo e chutou na saída do goleiro.
Três minutos depois, Kimmich marcou o seu segundo gol, o quarto dos alemães na partida. A bola sobrou no jogador do Bayern de Munique e bateu de primeira para marcar duas vezes em um jogo pela seleção da Alemanha pela primeira vez. Após o 4 a 0, a Alemanha diminuiu o ritmo e administrou o resultado. A seleção chegou a finalizar mais vezes ao gol, mas em nenhuma chance clara.
O que vem por aí?
O próximo compromisso da Alemanha na Data Fifa será contra a Irlanda do Norte, na segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), pela oitava rodada das Eliminatórias. Luxemburgo, por sua vez, encara a Eslováquia no mesmo dia e horário, em busca de conquistar seus primeiros pontos no Grupo A.
✅ FICHA TÉCNICA
Alemanha 4x0 Luxemburgo
3ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Arena PreZero, em Sinsheim (ALE)
🕴️Arbitragem: Nenad Minaković (Sérvia)
🚩 Assistentes: Nikola Borović (Sérvia), Boško Božović (Sérvia) e Pavle Ilić (Sérvia)
📺 VAR: Momčilo Marković (Sérvia) e Jelena Cvetković (Sérvia)
🥅 Gols: David Raum, 12'/1°T (1-0); Joshua Kimmich, 20'/1°T (2-0); Serge Gnabry, 2'/2°T (3-0); Joshua Kimmich, 5'/2°T (4-0)
🟨 Cartões amarelos: Jeff Strasser e Christopher Martins (LUX)
🟥 Cartões vermelhos: Dirk Carlson (LUX)
Alemanha (Técnico: Julian Nagelsmann)
Nübel; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Schlotterbeck (Waldemar Anton) e David Raum (Nathaniel Brown); Goretzka e Pavlovic; Karim Adeyemi (Ridle Baku), Florian Wirtz e Gnabry (Maximilian Beier); Nick Woltemade (Jonathan Burkardt).
Luxemburgo (Técnico: Jeff Strasser)
Anthony Morris; Laurent Jans, Enes Mahmutovic, Seid Korac e Dirk Carlson; Tomás Moreira (Oliver Thill), Mathias Olesen, Christopher Martins (Sebastien Thill), Leandro Barreiro e Florian Bohmert (Eric Veiga); Aiman Dardari (Vahid Selimovic).
