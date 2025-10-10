CAF esclarece indefinição nas Eliminatórias da África, mas abre nova polêmica

A Confederação Africana de Futebol (CAF) esclareceu a indefinição nas Eliminatórias, mas abriu uma nova polêmica no torneio. O Lance! conseguiu acesso ao documento enviado aos 54 países que disputam a competição em que explica a situação das equipes que lutam por uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo em meio à desistência da Eritreia.

Antes mesmo do início das Eliminatórias da África, a Eritreia desistiu de participar da competição por medo de fuga de seus jogadores em partidas que fossem disputadas no exterior, segundo o "The Guardian". Com isso, as equipes do Grupo E encerrariam o torneio com dois jogos a menos em relação aos rivais de outras chaves.

O regulamento das Eliminatórias da África prevê que o líder de cada grupo garanta uma vaga automática para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto isso, as quatro melhores vice-líderes se enfrentam em um mata-mata e o "campeão" do playoff assegura uma vaga na repescagem internacional em busca de um lugar no Mundial.

Com dois jogos a menos devido a saída da Eritreia, o 2º colocado do Grupo E estava em desvantagem na briga com os outros adversários que ocupavam as vice-líderes de outras chaves. No entanto, a CAF esclareceu como será a briga por uma vaga no mata-mata do continente e colocar as seleções em pé de igualdade.

Documento "favorece" gigantes nas Eliminatórias da África

No documento obtido pelo Lance!, a CAF esclarece que os resultados de cada seleção contra os lanternas de cada grupo não serão levados em consideração. Essa situação favorece mais algumas equipes, enquanto prejudica outras na briga por uma vaga na repescagem da Copa do Mundo.

As equipes que ocupam a vice-liderança de suas chaves e conquistaram duas vitórias sobre os lanternas de seus grupos terão seis pontos deduzidos. Nesse sentido, Camarões é uma das equipes favorecidas, pois perderá apenas quatro pontos devido a um empate com eSwatini, além de uma vitória sobre a mesma adversária em um dos turnos.

Na classificação ao mata-mata original, Gabão ocupava a liderança com 22 pontos, enquanto Madagascar era a 2ª colocada com 19 pontos. República Democrática do Congo era a 3ª colocada com 19 pontos, e Burkina Faso estava na 4ª colocação com 18 pontos conquistados. Com os mesmos 18 pontos, Camarões estaria na 5ª colocação devido ao critério de desempate e fora da zona do mata-mata das Eliminatórias da África.

Mas com o modelo definido pela CAF, Gabão segue na liderança, mas com apenas 16 pontos, enquanto Camarões se torna o 2º colocado com 14 pontos conquistados. A República Democrática do Congo ocupa a 3ª colocação com 13 pontos, enquanto Madagascar está na 4ª colocação com 13 pontos, mas atrás pelo critério de desempate.

Nesse sentido, Burkisa Faso seria a equipe prejudicada por estar saindo da zona de classificação ao mata-mata das Eliminatórias da África e sem chances de concorrer a uma vaga na repescagem da Copa do Mundo.

A Nigéria também pode se beneficiar do novo formato, uma vez que tem 14 pontos e pode chegar a 17 pontos em caso de vitória sobre Benim, na última rodada das Eliminatórias. Caso consiga a 2ª colocação do Grupo C, as Águias seriam descontadas apenas dois pontos por conta dos dois empates contra Zimbábue, mas ainda assim dependeria de tropeços de Camarões, da República Democrática do Congo e de Madagascar.

